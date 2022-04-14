Горбунов и Осадчая планируют взять приемного ребенка, потерявшего родителей в войне

Горбунов отметил, что после войны всем украинцам предстоит отстраивать страну.

"Конечно, нужно будет отстраивать, конечно, всем вместе. Нужно будет усыновлять и удочерять детей. Это будет на плечах всех украинцев. И мы тоже об этом думаем", – признался он.

Горбунов рассказал, что его пятилетний сын понимает, что в стране что-то происходит. Когда началась война, его пятилетний сын слышал первые взрывы и начал кричать и плакать. Они с женой успокоили ребенка.

"Мы пытались ему объяснить, что это временная беда в нашей стране, которую мы все переживем. К счастью, он в свои пять лет никогда не играл ни автоматами, ни пистолетами. У нас среди игрушек нет детского оружия. И ему это никогда не было интересно", – рассказал телеведущий.

Он подчеркнул, что ребенка не интересовал даже водяной пистолет.

"Сейчас, когда он смотрит в телевизор, говорит: "Папа, а почему это так все произошло? Кто это так с нами сделал?" Мы говорим, что это плохой дядя, которого скоро, мы надеемся, не станет, и наступит мир", – отметил Горбунов.

Война России против Украины. Главное (обновляется)