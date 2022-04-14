Горбунов и Осадчая планируют взять приемного ребенка, потерявшего родителей в войне

Горбунов отметил, что после войны всем украинцам предстоит отстраивать страну.
"Конечно, нужно будет отстраивать, конечно, всем вместе. Нужно будет усыновлять и удочерять детей. Это будет на плечах всех украинцев. И мы тоже об этом думаем", – признался он.
Горбунов рассказал, что его пятилетний сын понимает, что в стране что-то происходит. Когда началась война, его пятилетний сын слышал первые взрывы и начал кричать и плакать. Они с женой успокоили ребенка.
"Мы пытались ему объяснить, что это временная беда в нашей стране, которую мы все переживем. К счастью, он в свои пять лет никогда не играл ни автоматами, ни пистолетами. У нас среди игрушек нет детского оружия. И ему это никогда не было интересно", – рассказал телеведущий.
Он подчеркнул, что ребенка не интересовал даже водяной пистолет.
"Сейчас, когда он смотрит в телевизор, говорит: "Папа, а почему это так все произошло? Кто это так с нами сделал?" Мы говорим, что это плохой дядя, которого скоро, мы надеемся, не станет, и наступит мир", – отметил Горбунов.
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Юрий Горбунов и Катя Осадчая поженились 3 февраля 2017 года. У пары двое общих детей: Иван (2017) и Даниил (2021). В 2002 году от бизнесмена Олега Полищука Осадчая родила первенца Илью. В 2021 году Илья окончил школу и сейчас учится на айтишника в Мэрилендском университете (США).
После начала войны Горбунов и Осадчая занялись волонтерской деятельностью. Где именно находятся сейчас супруги и их дети, они не уточняли.