"Боюсь дать дуба без трусов". Телеведущая Лебедь призналась, что во время войны стала бояться принимать душ

"С начала войны боюсь принимать душ. Воздушные тревоги – внезапное "как здрасьте". А вдруг я в душе! Боюсь дать дуба без трусов", – написала она.
Также Лебедь попросила "не забрасывать ее какашками", поскольку пост не о задержанном СБУ куме президента РФ Владимира Путина, нардепе от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Викторе Медведчуке.
"Но не сильно закидывайте, помните о душе и трусах", – отметила телеведущая.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Елена-Кристина Лебедь ведет программу "Аферисты в сетях" на "Новом канале". Она состоит в романтических отношениях с бывшим вице-премьер-министром Украины Павлом Розенко.