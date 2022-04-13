"Боюсь дать дуба без трусов". Телеведущая Лебедь призналась, что во время войны стала бояться принимать душ

Лебедь рассказала о своих страхах Фото: elena_kristina_lebed / Instagram

"С начала войны боюсь принимать душ. Воздушные тревоги – внезапное "как здрасьте". А вдруг я в душе! Боюсь дать дуба без трусов", – написала она.

Также Лебедь попросила "не забрасывать ее какашками", поскольку пост не о задержанном СБУ куме президента РФ Владимира Путина, нардепе от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Викторе Медведчуке.

"Но не сильно закидывайте, помните о душе и трусах", – отметила телеведущая.

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