"Нам с тобой еще ого-го сколько предстоит! " 68-летний Макаревич показал фото с 70-летним Кутиковым

Макаревич поздравил его с днем рождения. 13 апреля Кутикову исполняется 70 лет.

"Дорогой мой друг! Конечно, возраст солидный, но вон старику Полу (британский музыкант, один из основателей группы The Beatles, 79-летний Пол Маккартни. – "ГОРДОН") значительно больше – а ничего, куражится. Так что будь любезен. Нам с тобой еще ого-го сколько предстоит! Вечно твой А.М.", – написал он.