Morgenshtern получил гражданство Израиля. В стране также были замечены Собчак, Слепаков, Невзоров – СМИ

На фото рэпер запечатлен подписывающим бумаги за столом.
"Среди новых репатриантов ожидается пополнение. Добро пожаловать", – отметили в посте.
Там же заявили, что в Израиле были замечены российский политик и предприниматель Сергей Капков, телеведущая Ксения Собчак, публицист Александр Невзоров, музыкант Семен Слепаков, рэпер Джиган, певица Алла Пугачева и ее супруг, шоумен Максим Галкин, музыкант Андрей Макаревич.
О том, что Галкин и Пугачева в Израиле, было известно и ранее. Они осудили нападение РФ на Украину. После этого в РФ началась травля Галкина. Вскоре стало известно, что пара уехала из России в Израиль. Пугачева, комментируя эти слухи, подчеркнула, что они уехали в отпуск, а не эмигрировали.
Андрей Макаревич находится в Израиле вместе с женой, бизнесвумен Эйнат Кляйн. 6 апреля в Тель-Авиве родился их сын.
Morgenshtern (при рождении – Алишер Валеев) родился в 1998 году в российской Уфе. С детства увлекался музыкой. В феврале 2018 года Morgenshtern выпустил дебютный мини-альбом Hate Me. Всего с 2018 года вышло пять альбомов с творчеством рэпера.
Осенью 2021 года глава Следкома РФ Александр Бастрыкин заявил, что Morgenshtern "торгует наркотиками в социальных сетях, вовлекая в свою сферу общения огромное количество молодежи". После этого Telegram-канал "Опер слил" заявил, что Morgenshtern уехал из РФ.
10 декабря Morgenshtern выпустил снятый в ОАЭ клип на трек "Домой", в котором ответил на обвинения в торговле наркотиками строчкой: "Bitch, это неправильно. Я торгую в соцсетях лишь своим ...балом". На данный момент видео посмотрели почти 16 млн раз.
8 февраля 2022 года российские СМИ со ссылкой на окружение артиста написали, что он эмигрировал из РФ за границу на ПМЖ.
9 февраля стало известно, что полиция Набережных Челнов (Татарстан) открыла административное дело в отношении Morgenshtern по подозрению в пропаганде и незаконной рекламе наркотиков в ранее опубликованных клипах на три композиции. В рамках этого дела специалисты провели экспертизу клипов и пришли к выводу, что татуировка на груди певца является изображением конопли, а его ролики "формируют ассоциативные связи между допустимостью незаконного потребления продуктов растения конопли и достижением успеха". Певец, реагируя на это, назвал экспертов "ботаниками".