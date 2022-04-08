ГОРДОН
 
 
КУЛЬТУРА

Morgenshtern получил гражданство Израиля. В стране также были замечены Собчак, Слепаков, Невзоров – СМИ

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Morgenshtern покинул Россию в феврале 2022 года
Morgenshtern покинул Россию в феврале 2022 года
Фото: morgen_shtern / Instagram

Покинувший РФ российский рэпер Morgenshtern (Алишер Валеев) стал гражданином Израиля. Об этом 7 апреля сообщил Telegram-канал "Голос Израиля".

На фото рэпер запечатлен подписывающим бумаги за столом.

"Среди новых репатриантов ожидается пополнение. Добро пожаловать", – отметили в посте.

Там же заявили, что в Израиле были замечены российский политик и предприниматель Сергей Капков, телеведущая Ксения Собчак, публицист Александр Невзоров, музыкант Семен Слепаков, рэпер Джиган, певица Алла Пугачева и ее супруг, шоумен Максим Галкин, музыкант Андрей Макаревич.

О том, что Галкин и Пугачева в Израиле, было известно и ранее. Они осудили нападение РФ на Украину. После этого в РФ началась травля Галкина. Вскоре стало известно, что пара уехала из России в Израиль. Пугачева, комментируя эти слухи, подчеркнула, что они уехали в отпуск, а не эмигрировали.

Андрей Макаревич находится в Израиле вместе с женой, бизнесвумен Эйнат Кляйн. 6 апреля в Тель-Авиве родился их сын.

Контекст:

Morgenshtern (при рождении – Алишер Валеев) родился в 1998 году в российской Уфе. С детства увлекался музыкой. В феврале 2018 года Morgenshtern выпустил дебютный мини-альбом Hate Me. Всего с 2018 года вышло пять альбомов с творчеством рэпера.

Осенью 2021 года глава Следкома РФ Александр Бастрыкин заявил, что Morgenshtern "торгует наркотиками в социальных сетях, вовлекая в свою сферу общения огромное количество молодежи". После этого Telegram-канал "Опер слил" заявил, что Morgenshtern уехал из РФ.

10 декабря Morgenshtern выпустил снятый в ОАЭ клип на трек "Домой", в котором ответил на обвинения в торговле наркотиками строчкой: "Bitch, это неправильно. Я торгую в соцсетях лишь своим ...балом". На данный момент видео посмотрели почти 16 млн раз.

8 февраля 2022 года российские СМИ со ссылкой на окружение артиста написали, что он эмигрировал из РФ за границу на ПМЖ.

9 февраля стало известно, что полиция Набережных Челнов (Татарстан) открыла административное дело в отношении Morgenshtern по подозрению в пропаганде и незаконной рекламе наркотиков в ранее опубликованных клипах на три композиции. В рамках этого дела специалисты провели экспертизу клипов и пришли к выводу, что татуировка на груди певца является изображением конопли, а его ролики "формируют ассоциативные связи между допустимостью незаконного потребления продуктов растения конопли и достижением успеха". Певец, реагируя на это, назвал экспертов "ботаниками".

Теги: Алла Пугачева, Россия, Александр Невзоров, Украина, Ксения Собчак, Израиль, Андрей Макаревич, гражданство, Тель-Авив, Семен Слепаков, Максим Галкин, певец, Джиган, музыкант, Morgenshtern, шоумен
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Війнами втомлена та ніким не зломлена, розквітай, земле моя". Вакарчук выступил в освобожденном от российских оккупантов Чернигове. Видео
"Війнами втомлена та ніким не зломлена, розквітай, земле моя". Вакарчук выступил в освобожденном от российских оккупантов Чернигове. Видео
"Это не остановит меня в борьбе против фашистских подонков". Поляковой заблокировали Instagram после освещения преступлений оккупантов
"Это не остановит меня в борьбе против фашистских подонков". Поляковой заблокировали Instagram после освещения преступлений оккупантов
"Вступайте в огородные войска Украины". Грубич поддержал благотворительную инициативу для украинцев "Сад Победы"
"Вступайте в огородные войска Украины". Грубич поддержал благотворительную инициативу для украинцев "Сад Победы"
Картофельный лаваш. Простой рецепт от кулинарного эксперта
Картофельный лаваш. Простой рецепт от кулинарного эксперта
  Влада Седан: Мои родные живы, но я не представляю, что происходит с теми, кто потерял детей, родителей, дома. Кто-то потерял смысл жизни
  Влада Седан: Мои родные живы, но я не представляю, что происходит с теми, кто потерял детей, родителей, дома. Кто-то потерял смысл жизни
"Солнышко наше! Я обожаю тебя!" Сумская посвятила пост 40 дням со смерти матери
"Солнышко наше! Я обожаю тебя!" Сумская посвятила пост 40 дням со смерти матери
  Нардеп Беленюк о нападении РФ на Украину: Нас накануне предупреждали о том, что это возможно. Я не мог в это поверить
  Нардеп Беленюк о нападении РФ на Украину: Нас накануне предупреждали о том, что это возможно. Я не мог в это поверить
  "Он очень близкий для меня человек". Звезда студии "Квартал 95" Кравец рассказала, о чем во время войны переписывается с Зеленским
  "Он – очень близкий для меня человек". Звезда студии "Квартал 95" Кравец рассказала, о чем во время войны переписывается с Зеленским
"Степень омерзительности этого человека трудно представить". Проживающий в США армянский певец предложил России напасть на Армению
"Степень омерзительности этого человека трудно представить". Проживающий в США армянский певец предложил России напасть на Армению
"Голодные люди плакали, а потом отчаянно обнимали". Режиссер фильма о Джеймсе Бонде привез в освобожденную от оккупантов Бучу горячие обеды
"Голодные люди плакали, а потом отчаянно обнимали". Режиссер фильма о Джеймсе Бонде привез в освобожденную от оккупантов Бучу горячие обеды
  "Ой, у лузі червона калина". Pink Floyd выпустила первый за 28 лет трек и посвятила его Украине. В клипе использован вокал Хлывнюка. Видео
  "Ой, у лузі червона калина". Pink Floyd выпустила первый за 28 лет трек и посвятила его Украине. В клипе использован вокал Хлывнюка. Видео
  Влада Седан – россиянам: Все, что я могу сказать на русском языке: идите на х...й!
  Влада Седан – россиянам: Все, что я могу сказать на русском языке: идите на х...й!
Решетник назвал имя известной украинки, которую хотел бы видеть героиней "Холостячки"
Решетник назвал имя известной украинки, которую хотел бы видеть героиней "Холостячки"
  "Мы об этом говорили". Ким рассказал, как они с женой реагируют на его популярность среди украинских девушек
  "Мы об этом говорили". Ким рассказал, как они с женой реагируют на его популярность среди украинских девушек G
Дмитрий ГОРДОН
"Сам мне говорит: "Мама, давай помолимся за Украину". Саливанчук показала, как молится ее сын
"Сам мне говорит: "Мама, давай помолимся за Украину". Саливанчук показала, как молится ее сын
Создатель списка замалчивающих войну артистов рассказал, как вынудил Лободу публично осудить нападение РФ на Украину
Создатель списка замалчивающих войну артистов рассказал, как вынудил Лободу публично осудить нападение РФ на Украину
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Решетник назвал имя известной украинки, которую хотел бы видеть героиней "Холостячки" (54085)
2
"Он – очень близкий для меня человек". Звезда студии "Квартал 95" Кравец рассказала, о чем во время войны переписывается с Зеленским (34113)
3
Ким: Я на 50% – кореец, на 50% – украинец (30948) G
4
"Если бы вы увидели меня без кепки и маски, не узнали бы". Данилко рассказал, почему постоянно носит защитную маску на подбородке (21329)
5
Звезда студии "Квартал 95" Пикалов вступил в Нацгвардию (17058)
6
"Степень омерзительности этого человека трудно представить". Проживающий в США армянский певец предложил России напасть на Армению (12749)
7
Салем о Зеленском: Я рад, что хоть и при таких ужасных обстоятельствах, но он смог доказать, что находится на своем, правильном месте (11958)
8
"Она бы еще жила. Путин забрал у меня самое родное". Бедняков сообщил о смерти матери, которая была в оккупированном Мариуполе (11795)
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2022. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS