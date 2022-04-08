Morgenshtern получил гражданство Израиля. В стране также были замечены Собчак, Слепаков, Невзоров – СМИ

На фото рэпер запечатлен подписывающим бумаги за столом.

"Среди новых репатриантов ожидается пополнение. Добро пожаловать", – отметили в посте.

Там же заявили, что в Израиле были замечены российский политик и предприниматель Сергей Капков, телеведущая Ксения Собчак, публицист Александр Невзоров, музыкант Семен Слепаков, рэпер Джиган, певица Алла Пугачева и ее супруг, шоумен Максим Галкин, музыкант Андрей Макаревич.

О том, что Галкин и Пугачева в Израиле, было известно и ранее. Они осудили нападение РФ на Украину. После этого в РФ началась травля Галкина. Вскоре стало известно, что пара уехала из России в Израиль. Пугачева, комментируя эти слухи, подчеркнула, что они уехали в отпуск, а не эмигрировали.

Андрей Макаревич находится в Израиле вместе с женой, бизнесвумен Эйнат Кляйн. 6 апреля в Тель-Авиве родился их сын.