"Через неделю мои родные начали заменять русские слова на украинские". Жена актера Цимбалюка рассказала, как ее мама и бабушка из Мариуполя перешли на украинский язык

"Моей маме 54 года, моей бабушке 77 лет. Всю жизнь они прожили в Мариуполе. Всю жизнь моя семья говорит по-русски. Слава богу, им удалось спастись из ада Мариуполя и сейчас мы вместе находимся у родителей моего мужа. Семья Тараса общается исключительно на украинском всю жизнь. Конечно, я тоже всегда переходила на украинский в их присутствии. То есть русскоязычные мама и бабушка находятся в окружении четырех украиноязычных людей. Важно то, что через неделю по приезде мои родные начали заменять русские слова на украинские, повторять автоматически выражения за нами, и даже шутить на украинском. Это те люди, которые прожили 131 год на двоих среди русскоговорящих людей", – рассказала она.

Жена актера отметила, что, если русскоязычного человека поместить в украиноязычную среду и дать ему время на адаптацию, он по собственному желанию будет постепенно переходить на украинский.

"Не давите. Не требуйте. Не притесняйте. Дайте время!" – призвала она.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Тина Цымбалюк (@tina_tsymbaliuk)

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