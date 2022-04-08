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"Через неделю мои родные начали заменять русские слова на украинские". Жена актера Цимбалюка рассказала, как ее мама и бабушка из Мариуполя перешли на украинский язык

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Тина Цимбалюк: Мои русскоязычные мама и бабушка находятся в окружении четырех украиноязычных людей
Тина Цимбалюк: Мои русскоязычные мама и бабушка находятся в окружении четырех украиноязычных людей
Фото: tina_tsymbaliuk / Instagram

Супруга украинского актера Тараса Цимбалюка визажист Тина Цимбалюк (Антоненко) на своей странице в Instagram призвала не давить на русскоговорящее население в языковом вопросе, и оно само перейдет на украинский.

"Моей маме 54 года, моей бабушке 77 лет. Всю жизнь они прожили в Мариуполе. Всю жизнь моя семья говорит по-русски. Слава богу, им удалось спастись из ада Мариуполя и сейчас мы вместе находимся у родителей моего мужа. Семья Тараса общается исключительно на украинском всю жизнь. Конечно, я тоже всегда переходила на украинский в их присутствии. То есть русскоязычные мама и бабушка находятся в окружении четырех украиноязычных людей. Важно то, что через неделю по приезде мои родные начали заменять русские слова на украинские, повторять автоматически выражения за нами, и даже шутить на украинском. Это те люди, которые прожили 131 год на двоих среди русскоговорящих людей", – рассказала она.

Жена актера отметила, что, если русскоязычного человека поместить в украиноязычную среду и дать ему время на адаптацию, он по собственному желанию будет постепенно переходить на украинский.

"Не давите. Не требуйте. Не притесняйте. Дайте время!" – призвала она.

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Контекст:

Тарас Цимбалюк родился 16 декабря 1989 года в городе Корсунь-Шевченковский Черкасской области. Он известен по ролям в фильме "Черный ворон", сериалах "Крепостная" и "Поймать Кайдаша".

13 сентября 2020 года во время третьего эфира шоу "Танцы со звездами", участником которого являлся, Цимбалюк сделал предложение Антоненко. Пара сыграла свадьбу в июле 2021 года.

Это второй брак артиста. В 2014 году 23-летний Цимбалюк женился, а в 2016-м развелся. Имя своей экс-жены артист не называет.

Теги: Украина, Мариуполь, украинский язык, актер, население, Тарас Цимбалюк, жена
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