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09 июля, 2021
 
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Актер Тарас Цимбалюк женился. Необычайно красивая свадьба прошла в Карпатах. Фото

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Тарас Цимбалюк сделал предложение своей девушке Тине Антоненко 10 месяцев назад
Тарас Цимбалюк сделал предложение своей девушке Тине Антоненко 10 месяцев назад
Фото: taras.tsymbaliuk / Instagram

Звезда сериала "Поймать Кайдаша", участник проекта "Танцы со звездами" 2020 года, украинский актер Тарас Цимбалюк женился на своей девушке Тине. Об этом 31-летний артист написал на своей странице в Instagram и приложил фото со свадьбы.

У поста артиста стоит геотег "Карпаты", а на снимке они с невестой в свадебных нарядах стоят на фоне гор.

"Три года назад я пригласил эту девочку на первое свидание и с тех самых пор начал чувствовать себя самым счастливым человеком на Земле. Могу сказать твердо: этим поступком я буду гордиться всю жизнь!" – написал Цимбалюк и добавил, что для него большая честь, что его супругой стала такая женщина.

"Мой мотиватор, берегиня нашей семьи и моя огромная любовь. Спасибо, моя девочка!" – поблагодарил артист избранницу.

Контекст:

Тарас Цимбалюк родился 16 декабря 1989 года в городе Корсунь-Шевченковский Черкасской области. Он известен по ролям в фильме "Черный ворон", сериалах "Крепостная" и "Поймать Кайдаша".

Осенью 2020 года он стал участником шоу "Танцы со звездами". 13 сентября во время третьего эфира Цимбалюк сделал предложение Тине Антоненко. Спустя несколько дней она своей странице в Instagram заявила, что была не готова к публичному проявлению чувств со стороны любимого человека.

Ранее Цимбалюк говорил, что они с избранницей хотят организовать свадьбу в Карпатах, пригласив на церемонию самых близких людей. В январе 2021 года Цимбалюк признался, что они с избранницей еще не думали о покупке свадебных нарядов и не готовы говорить о будущей свадьбе.

Это второй брак артиста. В 2014 году 23-летний Цимбалюк женился, а в 2016-м его брак распался. Имя своей экс-жены артист не называет.

Теги: праздники, свадьба, актер, брак, Тарас Цимбалюк
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