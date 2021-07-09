Актер Тарас Цимбалюк женился. Необычайно красивая свадьба прошла в Карпатах. Фото

У поста артиста стоит геотег "Карпаты", а на снимке они с невестой в свадебных нарядах стоят на фоне гор.

"Три года назад я пригласил эту девочку на первое свидание и с тех самых пор начал чувствовать себя самым счастливым человеком на Земле. Могу сказать твердо: этим поступком я буду гордиться всю жизнь!" – написал Цимбалюк и добавил, что для него большая честь, что его супругой стала такая женщина.

"Мой мотиватор, берегиня нашей семьи и моя огромная любовь. Спасибо, моя девочка!" – поблагодарил артист избранницу.

View this post on Instagram A post shared by ТАРАС ЦИМБАЛЮК (@taras.tsymbaliuk)