  Цимбалюк рассказал, почему пять лет назад развелся с женой

Украинский актер Тарас Цимбалюк женился в 2014 году, а спустя два года стал инициатором развода.

Украинский актер Тарас Цимбалюк заявил, что в 2016 году стал инициатором развода со своей бывшей женой. Об этом он рассказал в передаче "Без краватки", которая вышла на YouTube-канале "НЛО TV".

"Я чувствовал, что отношения исчерпались и все идет как-то на спад. Я трачу свое время, а эта девушка тратит свое время на меня. Это был не развод, а трамплин для чего-то лучшего. У нас был момент, когда лучше было развестись", – рассказал он.

ВИДЕО

Видео: НЛО TV / YouTube

Тарас Цимбалюк родился 16 декабря 1989 года в городе Корсунь-Шевченковский Черкасской области. Актер известен по ролям в фильме "Черный ворон", сериалах "Крепостная" и "Поймать Кайдаша". Он также снимался в клипе российской группы "Ленинград", премьера которого состоялась в декабре 2020 года.

В 2014 году 23-летний Цимбалюк женился, а в 2016-м его брак распался. Имя своей экс-жены артист не называет.

В сентябре 2020 года Цимбалюк в эфире танцевального шоу на "1+1" сделал предложение своей девушке Тине Антоненко, на которое она ответила согласием.

В январе 2021 года Цимбалюк признался, что они с избранницей еще не думали о покупке свадебных нарядов и не готовы говорить о будущей свадьбе.