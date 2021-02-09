"Очень круто тонизирует". Цимбалюк рассказал, сколько лет обливается холодной водой

По словам украинского актера Тараса Цимбалюка, обливание холодной водой может заменить привычку пить кофе, чтобы взбодриться.

Украинский актер Тарас Цимбалюк в интервью, которое 9 февраля опубликовано на сайте "Телегид", заявил, что в течение семи лет обливается холодной водой.

"Рекомендую всем обливаться холодной водой! Делаю это уже в течение семи лет, это очень круто тонизирует, предлагаю делать это вместо того, чтобы выпить кофе", – заявил он.

Тарас Цимбалюк родился 16 декабря 1989 года в городе Корсунь-Шевченковский Черкасской области. Он известен по ролям в фильме "Черный ворон", сериалах "Крепостная" и "Поймать Кайдаша".

Он также снимался в клипе российской группы "Ленинград", премьера которого состоялась в декабре 2020 года.