Бульвар Шоубиз
 
23 декабря, 2020
 
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"Если речь шла о кино, все знали, что главные роли сыграют пацаны из Питера или Москвы". Цимбалюк показал себя 20-летнего и рассказал, как пробивался в актеры

31-летний украинский актер Тарас Цимбалюк первую главную роль в кино получил в 24 года. По словам артиста, до этого он посещал всевозможные пробы и не брезговал съемками в рекламе.

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Цимбалюк: Есть желание все будет
Цимбалюк: Есть желание – все будет
Фото: taras.tsymbaliuk / Instagram

31-летний украинский актер Тарас Цимбалюк 23 декабря в Instagram разместил архивное видео, на котором запечатлен в 20-летнем возрасте.

"На этом видео мне 20 лет. У меня в кармане 20 грн и пачка сигарет. Но главное, что этот 20-летний пацан бегал по Киеву как дурак, чтобы сейчас дать совет начинающим актерам, которые иногда ленятся отправить свои фото с телефона", – написал он.

По словам артиста, он не брезговал никакими ролями, понимая, что участие в каждом новом проекте поможет ему завязать новые знакомства и набраться опыта. А свою первую главную роль он получил в 24 года. 

"Я учился, когда интернет только набирал силу, поэтому не было такого потока нужной информации о кастингах и пробах. Да и кастингов было в разы меньше. Если речь шла о кино, то мы все знали, что главные роли сыграют пацаны из Питера (Санкт-Петербурга. – "ГОРДОН") или Москвы, а украинские опытные актеры сыграют эпизоды, ну а такие, как я, студенты будут мечтать. Так и было. Помню, что с третьего курса активизировался и начал бегать, как ужаленный, по всевозможным пробам", – поделился он воспоминаниями. 

Подводя итог, Цимбалюк сообщил, что за время работы в кино снялся в 80 проектах, сыграв при этом 20 главных ролей.

"Есть желание – все будет. Поверьте!" – подытожил он.

Тарас Цимбалюк родился 16 декабря 1989 года в городе Корсунь-Шевченковский Черкасской области. Он известен по ролям в фильме "Черный ворон", сериалах "Крепостная" и "Поймать Кайдаша".

Теги: карьера, актер, Тарас Цимбалюк
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