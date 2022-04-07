"Сам мне говорит: "Мама, давай помолимся за Украину". Саливанчук показала, как молится ее сын

"С Благовещением. Мой сын до войны молился редко, а теперь – каждый день по несколько раз. Сам мне говорит: "Мама, давай помолимся за Украину, за наших воинов и за детей", – рассказала она.
Саливанчук предложила подписчикам научить этой молитве детей и опубликовала ее текст на украинском языке:
"Ой, Ісусе, глянь на мене,
Зроби, Боже, дитя з мене,
Моє серце ще маленьке,
Ой, Ісусе дорогенький,
Я лягаю спати – даю тобі знати,
Бог переді мною,
Ангели за мною,
А ти, Божа матір, опікуйся мною".
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Анна Саливанчук родилась в 1985 году. Она замужем за Божковым с 2015 года. В том же году 17 ноября у пары родился сын Глеб, а 1 сентября 2020-го – второй сын Никита.
Наиболее известный проект с участием Саливанчук – сериал "Однажды под Полтавой". Это украинский ситком, премьера которого состоялась 28 октября 2014 года на телеканале "Тет". Всего вышло 14 сезонов сериала. Также Саливанчук снималась в сериале "Сваты". Его показывали украинские телеканалы "Интер" и "1+1". Премьера состоялась в 2008 году. Последний (седьмой) сезон завершился в 2021 году.
Саливанчук находится в Украине. 2 апреля она дала творческий вечер в Ивано-Франковске, о чем сообщала в Instagram.