Бульвар Шоубиз
 
07 апреля, 2022
 
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"Сам мне говорит: "Мама, давай помолимся за Украину". Саливанчук показала, как молится ее сын

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Саливанчук: С Благовещением
Саливанчук: С Благовещением
Фото: salivanchuk.anna / Instagram

Украинская актриса Анна Саливанчук, супруга продюсера студии "Квартал 95" Александра Божкова 7 апреля опубликовала в Instagram ролик, в котором ее шестилетний сын Глеб прочитал молитву.

"С Благовещением. Мой сын до войны молился редко, а теперь – каждый день по несколько раз. Сам мне говорит: "Мама, давай помолимся за Украину, за наших воинов и за детей", – рассказала она.

Саливанчук предложила подписчикам научить этой молитве детей и опубликовала ее текст на украинском языке:

"Ой, Ісусе, глянь на мене,
Зроби, Боже, дитя з мене,
Моє серце ще маленьке,
Ой, Ісусе дорогенький,
Я лягаю спати – даю тобі знати,
Бог переді мною,
Ангели за мною,
А ти, Божа матір, опікуйся мною".

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Анна Саливанчук родилась в 1985 году. Она замужем за Божковым с 2015 года. В том же году 17 ноября у пары родился сын Глеб, а 1 сентября 2020-го – второй сын Никита.

Наиболее известный проект с участием Саливанчук – сериал "Однажды под Полтавой". Это украинский ситком, премьера которого состоялась 28 октября 2014 года на телеканале "Тет". Всего вышло 14 сезонов сериала. Также Саливанчук снималась в сериале "Сваты". Его показывали украинские телеканалы "Интер" и "1+1". Премьера состоялась в 2008 году. Последний (седьмой) сезон завершился в 2021 году.

Саливанчук находится в Украине. 2 апреля она дала творческий вечер в Ивано-Франковске, о чем сообщала в Instagram.

Теги: Россия, Украина, война, дети, молитва, война России против Украины, актриса, Анна Саливанчук
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