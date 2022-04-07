"Сам мне говорит: "Мама, давай помолимся за Украину". Саливанчук показала, как молится ее сын

"С Благовещением. Мой сын до войны молился редко, а теперь – каждый день по несколько раз. Сам мне говорит: "Мама, давай помолимся за Украину, за наших воинов и за детей", – рассказала она.

Саливанчук предложила подписчикам научить этой молитве детей и опубликовала ее текст на украинском языке:

"Ой, Ісусе, глянь на мене,

Зроби, Боже, дитя з мене,

Моє серце ще маленьке,

Ой, Ісусе дорогенький,

Я лягаю спати – даю тобі знати,

Бог переді мною,

Ангели за мною,

А ти, Божа матір, опікуйся мною".

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ann Salivanchyk (@salivanchuk.anna)

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