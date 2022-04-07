"Моя страна, которую люблю всей душой! Мое сердце с вами". 75-летняя мама Королевой, замалчивающей агрессию РФ, поддержала Украину

Порывай: Верю в то, что этот ужас скоро закончится! Фото: mama_luda_star / Instagram

"Моя сестричка, родственники, друзья, подруги и моя страна, в которой я родилась и которую люблю всей душой! Я переживаю и страдаю вместе с вами! Верю в то, что этот ужас скоро закончится! Молю Бога за всех вас! Мое сердце с вами", – написала она.

При этом Порывай не осудила агрессию России.

Пост она сопроводила обработанным в графическом редакторе собственным изображением, на котором запечатлена в вышиванке.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Luda Poryvai (@mama_luda_star)

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