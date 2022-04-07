"Моя страна, которую люблю всей душой! Мое сердце с вами". 75-летняя мама Королевой, замалчивающей агрессию РФ, поддержала Украину

"Моя сестричка, родственники, друзья, подруги и моя страна, в которой я родилась и которую люблю всей душой! Я переживаю и страдаю вместе с вами! Верю в то, что этот ужас скоро закончится! Молю Бога за всех вас! Мое сердце с вами", – написала она.
При этом Порывай не осудила агрессию России.
Пост она сопроводила обработанным в графическом редакторе собственным изображением, на котором запечатлена в вышиванке.
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Война России против Украины. Главное (обновляется)
Людмиле Порывай 11 февраля 2021 года исполнилось 75 лет. Она заслуженная артистка Украины, в прошлом – дирижер хоровой капеллы "Світоч". В настоящее время она проживает в США.
Наташа Королева (настоящая фамилия – Порывай) родилась 31 мая 1973 года в Киеве. Ей в 2021 году исполнилось 48 лет. В 1989 году певица уехала в Москву. В дискографии певицы 11 альбомов. Она замужем за Тарзаном (Сергеем Глушко) с 2003 года. У пары есть сын Архип (2002).
В 2016 году Служба безопасности Украины ввела запрет на въезд в Украину Королевой сроком на пять лет "за действия, противоречащие интересам страны". Певица давала концерты в оккупированном Крыму и с 2006 года является членом партии "Единая Россия". В 2017 году СБУ временно отменила запрет на въезд, чтобы Королева смогла приехать на похороны своей бабушки.
В сентябре 2018 года Королева обратилась в Европейский суд по правам человека из-за запрета на въезд. В октябре 2019 года певица попросила президента Украины Владимира Зеленского разрешить ей приезжать в Украину.
Королева внесена в базу сайта theylovewar.com ("Они любят войну") за замалчивание агрессии путинского режима. Муж Королевой, стриптизер Тарзан поддержал российскую агрессию в Украине.