Почему в голове могут гудеть сирены, даже когда их нет, и как избавиться от этих ощущений. Советы психолога проекта "Эксы" Ежовой

"Человек, который переживает стресс, вызванный угрозой для жизни, может переживать ПТСР (посттравматическое стрессовое расстройство). Один из его симптомов – перепроживание, когда человек снова проживает определенное состояние под действием триггера. Каждый раз, когда он слышит сирену, возникает стресс, который приводит к ПТСР. В головном мозге связь автоматическая: сирена – это стресс. Впоследствии каждый раз, когда человек будет переживать стресс из-за любых других факторов, он автоматически может слышать фантомную сирену", – объяснила психолог.

Чтобы избавиться от фантомной сирены, Ежова посоветовала простые действия.

Следует рассказать близким, что вы слышите сирену, и поделиться своими переживаниями на этот счет. Нужно попытаться сформулировать свои ощущения: "Мне страшно", "Я злюсь". Необходимо попробовать почувствовать, где в теле сжалось или заболело в этот момент. Нужно вести дневник с записями о своих переживаниях, а также попытаться высвободить эмоции из организма.

Не стоит изолироваться. Важно быть с людьми – общаться, обмениваться переживаниями, делиться информацией. Нужно понять, что это не сумасшествие и подобный синдром наблюдается у многих людей. Это не что-то странное, а просто защитная реакция организма.