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07 апреля, 2022
 
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Почему в голове могут гудеть сирены, даже когда их нет, и как избавиться от этих ощущений. Советы психолога проекта "Эксы" Ежовой

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Психолог Ежова: Человек, который переживает стресс, вызванный угрозой для жизни, может переживать ПТСР (посттравматическое стрессовое расстройство)
Психолог Ежова: Человек, который переживает стресс, вызванный угрозой для жизни, может переживать ПТСР (посттравматическое стрессовое расстройство)
Фото предоставлено пресс-службой "Нового канала"

Украинский психолог, ведущая проекта "Эксы" на "Новом канале" Наталья Ежова объяснила, почему у людей во время военного положения может создаваться ощущение, что в голове гудят сирены, даже когда их нет, и посоветовала, как от этого избавиться. Об этом изданию "ГОРДОН" 6 апреля сообщила пресс-служба "Нового канала".

"Человек, который переживает стресс, вызванный угрозой для жизни, может переживать ПТСР (посттравматическое стрессовое расстройство). Один из его симптомов – перепроживание, когда человек снова проживает определенное состояние под действием триггера. Каждый раз, когда он слышит сирену, возникает стресс, который приводит к ПТСР. В головном мозге связь автоматическая: сирена – это стресс. Впоследствии каждый раз, когда человек будет переживать стресс из-за любых других факторов, он автоматически может слышать фантомную сирену", – объяснила психолог.

Чтобы избавиться от фантомной сирены, Ежова посоветовала простые действия.

Следует рассказать близким, что вы слышите сирену, и поделиться своими переживаниями на этот счет. Нужно попытаться сформулировать свои ощущения: "Мне страшно", "Я злюсь". Необходимо попробовать почувствовать, где в теле сжалось или заболело в этот момент. Нужно вести дневник с записями о своих переживаниях, а также попытаться высвободить эмоции из организма. 

Не стоит изолироваться. Важно быть с людьми – общаться, обмениваться переживаниями, делиться информацией. Нужно понять, что это не сумасшествие и подобный синдром наблюдается у многих людей. Это не что-то странное, а просто защитная реакция организма.

Контекст:

Наталья Ежова родилась 3 июня 1985 года в Бобруйске (Беларусь). В 1990-е годы ее семья переехала в Украину. Она окончила Национальный авиационный университет (специальность "биокибернетика и аэрокосмическая медицина"). Второе высшее образование Ежова получила в Киевском национальном университете имени Тараса Шевченко – по специальности "психология".

Теги: Украина, война, психология, интересное, психолог, Наталья Ежова
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