Аффирмация. Как правильно формулировать свои желания

Желаемое нужно проговаривать так, как будто вы уже имеете все, чего хотите Фото: depositphotos.com

Термин стал широко популярен после выхода книг американского психолога Луизы Хэй, в которых она утверждала, что человек сам в состоянии преодолеть кризисы собственной жизни. Хэй предлагала пути нахождения самопомощи в собственном же эмоциональном и психологическом ресурсе.

"Наши мысли влияют на наше будущее", – уверяла психолог. В этом и есть главная суть аффирмации. Ее механизм – в построении нейронных связей в мозге. В процессе повторения одних и тех же фраз, прокручивания мыслей эти связи становятся крепче, уменьшается путь от мысли к действию.

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Чтобы правильно сформулировать аффирмацию, нужно разложить свои желания по разным аспектам. Следует написать отдельно фразы, касающиеся семьи, здоровья, карьеры, финансов.

Важно писать фразы от руки. Можно сделать это несколько раз. При этом важно придать фразам эмоциональный окрас. Почаще подчеркивайте, что это именно ваше желания: используйте слова "я", "моя", "свой", употребляйте эпитеты, "оживляя" свое желание.

Если вы мечтаете об илиллической семейной жизни, так и напишите. Например, "Я счастлива в своем доме со своей семьей, каждый день нашей жизни наполнен радостью, восторгом и благополучием".

Не забывайте, что отрицательные мысли – это тоже аффирмации, поэтому важен позитивный настрой. Нужно отказаться от частиц "не" при формулировке аффирмации. Например, "Меня ничто не беспокоит" – неправильный вариант. "Я спокойна, расслабляюсь, концентрируюсь на своем отдыхе" – правильный.

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Фразы должны быть красочными, но лаконичными. Разделяйте длинные фразы на несколько предложений. Например, "Я счастлив иметь возможность купить все, что мне захочется. Меня радуют обновки. Я могу выбрать красивые подарки своим родным".

Формулируйте фразу так, как будто вожделенные блага уже есть у вас – в настоящем времени.

Повторяйте написанное несколько раз вечером перед сном. Когда все дела позади, а вы настроены на расслабление, сосредоточиться на желаниях получится лучше.