ГОРДОН
 
 
Интересное

Аффирмация. Как правильно формулировать свои желания

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Желаемое нужно проговаривать так, как будто вы уже имеете все, чего хотите
Желаемое нужно проговаривать так, как будто вы уже имеете все, чего хотите
Фото: depositphotos.com

Аффирмацией называют позитивное утверждение, создающее правильный психологический настрой.

Термин стал широко популярен после выхода книг американского психолога Луизы Хэй, в которых она утверждала, что человек сам в состоянии преодолеть кризисы собственной жизни. Хэй предлагала пути нахождения самопомощи в собственном же эмоциональном и психологическом ресурсе.

"Наши мысли влияют на наше будущее", – уверяла психолог. В этом и есть главная суть аффирмации. Ее механизм – в построении нейронных связей в мозге. В процессе повторения одних и тех же фраз, прокручивания мыслей эти связи становятся крепче, уменьшается путь от мысли к действию.

Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

Чтобы правильно сформулировать аффирмацию, нужно разложить свои желания по разным аспектам. Следует написать отдельно фразы, касающиеся семьи, здоровья, карьеры, финансов.

Важно писать фразы от руки. Можно сделать это несколько раз. При этом важно придать фразам эмоциональный окрас. Почаще подчеркивайте, что это именно ваше желания: используйте слова "я", "моя", "свой", употребляйте эпитеты, "оживляя" свое желание.

Если вы мечтаете об илиллической семейной жизни, так и напишите. Например, "Я счастлива в своем доме со своей семьей, каждый день нашей жизни наполнен радостью, восторгом и благополучием".

Не забывайте, что отрицательные мысли – это тоже аффирмации, поэтому важен позитивный настрой. Нужно отказаться от частиц "не" при формулировке аффирмации. Например, "Меня ничто не беспокоит" – неправильный вариант. "Я спокойна, расслабляюсь, концентрируюсь на своем отдыхе" – правильный.

Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

Фразы должны быть красочными, но лаконичными. Разделяйте длинные фразы на несколько предложений. Например, "Я счастлив иметь возможность купить все, что мне захочется. Меня радуют обновки. Я могу выбрать красивые подарки своим родным".

Формулируйте фразу так, как будто вожделенные блага уже есть у вас – в настоящем времени.

Повторяйте написанное несколько раз вечером перед сном. Когда все дела позади, а вы настроены на расслабление, сосредоточиться на желаниях получится лучше.

Теги: психология, психолог, аффирмация
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
Глава Госаудитслужбы Плис: "Укргазвидобування" газ производит дешево и продает дорого. На проверку нас не пускают. Выглядит как рейдерский захват госсобственности
Глава Госаудитслужбы Плис: "Укргазвидобування" газ производит дешево и продает дорого. На проверку нас не пускают. Выглядит как рейдерский захват госсобственности G
Елена ПОСКАННАЯ
Левочкин о законе об олигархах: В разные времена режимы грабили-давили богатых, отбирали их имущество в пользу себя, республик или рейхов
Левочкин о законе об олигархах: В разные времена режимы грабили-давили богатых, отбирали их имущество в пользу себя, республик или рейхов G
  Блогер Марьяна Ро: Ивангай как грибок: если его тщательно не уберешь, он все равно вернется
  Блогер Марьяна Ро: Ивангай – как грибок: если его тщательно не уберешь, он все равно вернется G
Дмитрий ГОРДОН
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Кэмпбелл обнародовала фото двухмесячной дочери в одежде от Versace
Кэмпбелл обнародовала фото двухмесячной дочери в одежде от Versace
Спустя три недели после заражения умер солист "Хора Турецкого" Борис Горячев
Спустя три недели после заражения умер солист "Хора Турецкого" Борис Горячев
"Ой, все видно", "Без лифа лучше", "Приближаемся к эротике". "Голые" Горбунов и Осадчая показали объятия в бассейне
"Ой, все видно", "Без лифа лучше", "Приближаемся к эротике". "Голые" Горбунов и Осадчая показали объятия в бассейне
16 июля: какой сегодня праздник, у кого день рождения и именины, приметы этого дня
16 июля: какой сегодня праздник, у кого день рождения и именины, приметы этого дня
"Я долго пытался быть лояльным государству. Не удалось". Кинчев раскритиковал российскую власть за двойные стандарты
"Я долго пытался быть лояльным государству. Не удалось". Кинчев раскритиковал российскую власть за двойные стандарты
  Топ-5 самых вкусных блюд из баклажанов. Простые рецепты
  Топ-5 самых вкусных блюд из баклажанов. Простые рецепты
"Большой день". Свитолина и Монфис поженились
"Большой день". Свитолина и Монфис поженились
  "Светлана Сергеевна, ну п...здец, это хит", "Ни о чем". Loboda выпустила первый трек после расставания с Крапивиной. Видео
  "Светлана Сергеевна, ну п...здец, это хит", "Ни о чем". Loboda выпустила первый трек после расставания с Крапивиной. Видео
"Нет худа без добра". Димопулос показала окровавленные ноги
"Нет худа без добра". Димопулос показала окровавленные ноги
"Все просто". Украинский фитнес-тренер поделилась рецептом десерта
"Все просто". Украинский фитнес-тренер поделилась рецептом десерта
"Все еще самая сексуальная". 54-летняя Хайек показала грудь
"Все еще самая сексуальная". 54-летняя Хайек показала грудь
"Это нечто. Есть что посмотреть". Чехова выложила в сеть пикантные фото в прозрачном белье
"Это нечто. Есть что посмотреть". Чехова выложила в сеть пикантные фото в прозрачном белье
Тина Кароль продала свой отпечаток пальца. Названа его цена
Тина Кароль продала свой отпечаток пальца. Названа его цена
"Видно, что Валерию с вами очень интересно и весело". Джанабаева показала, как они с Меладзе делят домашние обязанности
"Видно, что Валерию с вами очень интересно и весело". Джанабаева показала, как они с Меладзе делят домашние обязанности
  Позитив рассказал, как относится к сексу с фанатками
  Позитив рассказал, как относится к сексу с фанатками
"Силы появляются только в воде". Беременная Осадчая поделилась снимком в купальнике
"Силы появляются только в воде". Беременная Осадчая поделилась снимком в купальнике
 
 

 
 

Публикации

 
все публикации
 
 

Фото

 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS