Бульвар Шоубиз
 
07 апреля, 2022
 
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Звезда "Крепостной" Мишина: Понятия добра, человечности, справедливости, благочестия, богобоязненности отсутствуют у русских военных

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Мишина: Всем сердцем надеюсь, что враг прекратит творить ужасающие преступления на моей родной земле
Мишина: Всем сердцем надеюсь, что враг прекратит творить ужасающие преступления на моей родной земле

Украинская актриса Ксения Мишина 6 апреля в Instagram поделилась рассуждениями о российских агрессорах и заявила, что случаев геноцида даже среди животного мира зафиксировано не было.

"Порой, когда переживаешь какой-то большой эмоциональный сдвиг, то после этапа всплеска эмоций и разбитого сердца хочется получить ответы. Ясно, что интересует меня, не какая сейчас погода в Небраске или за кого проголосуют в Республике Корея (той, что Южная) на президентских выборах. У каждого из вас есть свой путь получения правды о непонятных, сложных вещах. Скажем, меня этот путь ведет прямиком в философию, где я пытаюсь взглянуть на наш мир новым взглядом. Свежим и непредсказуемым образом", – рассказала она.

Мишина заговорила о философии английского философа Джона Локка.

"Трагедия в нашей стране заставила меня вернуться и задать вопрос – кто же, в конце концов, прав? Платон со своими врожденными идеями или Локк с их однозначным возражением?" – написала она.

Актриса заявила, что прав Локк вместе с его предшественниками.

"Все мы (или, по крайней мере, часть из нас точно) tabula rasa (буквально "чистая доска". – "ГОРДОН"). Если у людей были врожденные идеи, то как можно объяснить Бучу, Бородянку, Гостомель, Мариуполь? Понятия добра, человечности, справедливости, благочестия, богобоязненности – они банально отсутствуют у русских военных. Другого объяснения я не смогла найти, оправдания здесь тоже быть не может. Даже если продолжить мысль – tabula rasa предполагает возможность воспитания зверя, то просто напомню, что за всю историю наблюдений случаев геноцида среди животного мира не было зафиксировано. И это показательно. Всем сердцем надеюсь, что я ошибаюсь и враг прекратит творить ужасающие преступления на моей родной земле", – завершила она пост.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Теги: Россия, Украина, война, военные, геноцид, война России против Украины, трагедия, актриса, философия, Ксения Мишина
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