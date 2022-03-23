"Пока есть сбережения и мы не голодаем". Жена вступившего в тероборону Остапчука осталась без работы. До войны она работала нотариусом

"Пока у нашей семьи есть сбережения и мы не голодаем", – призналась она. Кристина Остапчук напомнила, что покинула Киев, а на новом месте работать нотариусом у нее нет возможности.

"Работать по профессии не могу, находясь не в Киеве. Не по профессии тоже не могу", –написала она.

Жена ведущего также предложила помощь украинским предпринимателем, которые работают официально и помогают ВСУ, пообещав бесплатно разместить в своем блоге информацию о них.

Скриншот: ververa / Instagram

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