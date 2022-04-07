Решетник назвал имя известной украинки, которую хотел бы видеть героиней "Холостячки"

Решетник: Мне самому интересно, кто станет третьей холостячкой Фото: grisha_reshetnik / Instagram

"Мне самому интересно, кто станет третьей холостячкой. Как зрителю мне было бы интересно увидеть Дашу Астафьеву", – признался он.

Решетник отметил, что Астафьева сейчас помогает территориальной обороне: готовит еду, чистит картофель на кухне.

Телеведущий также предложил еще один вариант героини нового сезона проекта. По его мнению, это могла бы быть девушка-военная – "одна из девушек-героинь, которые храбро служат в ВСУ".