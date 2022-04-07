Решетник назвал имя известной украинки, которую хотел бы видеть героиней "Холостячки"

"Мне самому интересно, кто станет третьей холостячкой. Как зрителю мне было бы интересно увидеть Дашу Астафьеву", – признался он.
Решетник отметил, что Астафьева сейчас помогает территориальной обороне: готовит еду, чистит картофель на кухне.
Телеведущий также предложил еще один вариант героини нового сезона проекта. По его мнению, это могла бы быть девушка-военная – "одна из девушек-героинь, которые храбро служат в ВСУ".
Решетник родился в Николаеве в 1983 году. Карьеру ведущего начинал на "Первом национальном". Является ведущим шоу "Холостяк" и "Холостячка" на СТБ, а также других проектов на этом канале.
Героиней первого сезона шоу "Холостячка" была актриса Ксения Мишина, второго – певица Злата Огневич.