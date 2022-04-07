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07 апреля, 2022
 
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Решетник назвал имя известной украинки, которую хотел бы видеть героиней "Холостячки"

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Решетник: Мне самому интересно, кто станет третьей холостячкой
Решетник: Мне самому интересно, кто станет третьей холостячкой
Фото: grisha_reshetnik / Instagram

Украинский телеведущий Григорий Решетник 7 апреля в интервью изданию "Факты" признался, что героиня третьего сезона шоу "Холостячка" на СТБ пока не найдена, но предложил несколько своих вариантов.

"Мне самому интересно, кто станет третьей холостячкой. Как зрителю мне было бы интересно увидеть Дашу Астафьеву", – признался он.

Решетник отметил, что Астафьева сейчас помогает территориальной обороне: готовит еду, чистит картофель на кухне.

Телеведущий также предложил еще один вариант героини нового сезона проекта. По его мнению, это могла бы быть девушка-военная – "одна из девушек-героинь, которые храбро служат в ВСУ".

Контекст:

Решетник родился в Николаеве в 1983 году. Карьеру ведущего начинал на "Первом национальном". Является ведущим шоу "Холостяк" и "Холостячка" на СТБ, а также других проектов на этом канале.

Героиней первого сезона шоу "Холостячка" была актриса Ксения Мишина, второго – певица Злата Огневич.

Теги: шоу, Даша Астафьева, телеведущий, Григорий Решетник, Холостячка, украинки, ведущий
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