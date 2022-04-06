"Родился в Тель-Авиве. Аппетит хороший, голос громкий". 68-летний Макаревич в четвертый раз стал отцом. Фото

"Эйтан Андреевич Макаревич родился 30 марта в Тель-Авиве. Характер активный и любознательный, аппетит хороший, голос громкий, остальное будет понятно со временем. Мама Эйнат Кляйн и папа Андрей Макаревич усталые, но довольные", – говорится в публикации.

Контекст:

Кляйн – четвертая супруга Макаревича. Он познакомился с ней, когда искал экскурсовода по Эфиопии. Музыканту Кляйн порекомендовали в качестве лучшего экскурсовода по этой стране. В эфире авторской программы основателя интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрия Гордона Макаревич сообщил, что его супруга выросла в Киеве.

Макаревич скрывал свой новый брак. О том, что снова женился, артист впервые упомянул в конце апреля 2020 года. Они поженились 26 декабря 2019 года.

От предыдущих отношений у Макаревича есть трое детей: внебрачная дочь Дана (1975), сын Иван (1987), рожденный во втором браке с врачом-косметологом Аллой Макаревич, и дочь Анна, матерью которой является бывшая подруга музыканта Анна Рождественская.