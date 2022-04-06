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06 апреля, 2022
 
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"Родился в Тель-Авиве. Аппетит хороший, голос громкий". 68-летний Макаревич в четвертый раз стал отцом. Фото

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Кляйн четвертая супруга Макаревича
Кляйн – четвертая супруга Макаревича
Фото: _einatklein_ / Instagram

Фронтмен группы "Машина времени", российский певец Андрей Макаревич в четвертый раз стал отцом. Об этом сообщается 6 апреля на странице группы "Машина времени" в Instagram. Администраторы страницы также опубликовали первое фото Макаревича с новорожденным сыном и его матерью, 37-летней израильской бизнесвумен украинского происхождения Эйнат Кляйн.

"Эйтан Андреевич Макаревич родился 30 марта в Тель-Авиве. Характер активный и любознательный, аппетит хороший, голос громкий, остальное будет понятно со временем. Мама Эйнат Кляйн и папа Андрей Макаревич усталые, но довольные", – говорится в публикации.

Контекст:

Кляйн – четвертая супруга Макаревича. Он познакомился с ней, когда искал экскурсовода по Эфиопии. Музыканту Кляйн порекомендовали в качестве лучшего экскурсовода по этой стране. В эфире авторской программы основателя интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрия Гордона Макаревич сообщил, что его супруга выросла в Киеве.

Макаревич скрывал свой новый брак. О том, что снова женился, артист впервые упомянул в конце апреля 2020 года. Они поженились 26 декабря 2019 года.

От предыдущих отношений у Макаревича есть трое детей: внебрачная дочь Дана (1975), сын Иван (1987), рожденный во втором браке с врачом-косметологом Аллой Макаревич, и дочь Анна, матерью которой является бывшая подруга музыканта Анна Рождественская.

Теги: Андрей Макаревич
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