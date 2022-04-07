"Неожиданно в жизни появились три новых страха". Жена Макаревича показала семейные фото с новорожденным сыном

"Неожиданно в жизни появились три новых страха: чтобы он не задохнулся, чтобы он не поперхнулся и чтобы он не проснулся", – написала супруга Макаревича.

Контекст:

Кляйн – четвертая супруга Макаревича. Он познакомился с ней, когда искал экскурсовода по Эфиопии. Музыканту Кляйн порекомендовали в качестве лучшего экскурсовода по этой стране. В эфире авторской программы основателя интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрия Гордона Макаревич сообщил, что его супруга выросла в Киеве.

Макаревич скрывал свой новый брак. О том, что снова женился, артист впервые упомянул в конце апреля 2020 года. Они поженились 26 декабря 2019 года.

О рождении сына Эйтана стало известно 6 апреля. Ребенок родился 30 марта в Тель-Авиве (Израиль). Он стал первенцем для Эйнат Кляйн и четвертым ребенком для Макаревича.

От предыдущих отношений у Макаревича есть трое детей: внебрачная дочь Дана (1975), сын Иван (1987), рожденный во втором браке с врачом-косметологом Аллой Макаревич, и дочь Анна, матерью которой является бывшая подруга музыканта Анна Рождественская.