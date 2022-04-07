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07 апреля, 2022
 
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Проживающая в США жена Дмитрия Ступки сообщила о разводе

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Ступка женился на Логуновой в марте 2016 года
Ступка женился на Логуновой в марте 2016 года
Фото: polinalogunova / Instagram

Проживающая с сентября 2021 года в США украинский блогер белорусского происхождения, стилист и нутрициолог Полина Логунова 7 апреля в Instagram Stories заявила, что рассталась со своим мужем, украинским актером Дмитрием Ступкой.

"Мы с Димой больше не супруги. Но мы остались отличными друзьями и любящими родителями, за что его благодарю. Нам удалось сохранить действительно дружескую атмосферу. Мы будем подавать пример, как бывшим супругам можно сохранить отношения",  – написала она. 

Скриншот: polinalogunova / Instagram
Скриншот: polinalogunova / Instagram

Контекст:

Ступка женился на Логуновой в марте 2016 года. В апреле 2017 года у них родилась дочь Богдана. 

В феврале 2021 года Логунова в эфире канала "Украина" допустила, что они с мужем могут расстатьсяКомментируя это заявление, актер сообщил, что супруга "хочет чувствовать себя девочкой, которую должны кружить, и чтобы она ничего не делала".

Осенью 2021 года Ступка с женой и дочерью переехал в США. 

Теги: Дмитрий Ступка, развод
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