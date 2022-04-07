Проживающая в США жена Дмитрия Ступки сообщила о разводе

"Мы с Димой больше не супруги. Но мы остались отличными друзьями и любящими родителями, за что его благодарю. Нам удалось сохранить действительно дружескую атмосферу. Мы будем подавать пример, как бывшим супругам можно сохранить отношения", – написала она.

Контекст:

Ступка женился на Логуновой в марте 2016 года. В апреле 2017 года у них родилась дочь Богдана.

В феврале 2021 года Логунова в эфире канала "Украина" допустила, что они с мужем могут расстаться. Комментируя это заявление, актер сообщил, что супруга "хочет чувствовать себя девочкой, которую должны кружить, и чтобы она ничего не делала".

Осенью 2021 года Ступка с женой и дочерью переехал в США.