"Не помню, чтобы я была счастлива". Жена Дмитрия Ступки намекнула, что они с мужем могут "остаться друзьями"

Жена украинского актера Дмитрия Ступки блогер Полина Логунова рассказала о взаимоотношениях с супругом.

Жена украинского актера Дмитрия Ступки блогер Полина Логунова в эфире передачи "Зірковий шлях", которая 1 февраля вышла на канале "Украина", призналась, что никогда не чувствовала себя счастливой.

"Я не помню, чтобы я была счастлива. Ни одного года", – заявила супруга артиста.

По словам Логуновой, она не может поговорить об этом со своим мужем.

"Он никогда меня не слушает. Он говорил только о себе, и это стало константой в наших отношениях. Ему важно, чтобы его слышали, хвалили. Я, конечно, хвалю. Но уже забыла, когда он слышал, что мне нужно. Но это урок, когда я принимаю состояние, что ты никому, кроме себя не нужна", – заявила она.

Логунова намекнула, что они со Ступкой могут остаться друзьями.

"Я сильно выросла, в том числе благодаря ему. Я расту очень быстро, а он очень медленно. Я ему даю очень много времени для роста. Если он не вырастет, мы останемся друзьями. Он стал хорошим преподавателем, ведет два курса. У него все обалденно со студентами. Хотя, думаю, что я бы рвала больше", – призналась она.

Ступка узаконил отношения с Логуновой в марте 2016 года. Церемония бракосочетания проходила в здании столичного театра "Сузір'я".

У пары есть дочь Богдана. Логунова сообщила о рождении ребенка 25 апреля 2017 года.

Дмитрий Ступка преподает в Киевском национальном университете театра, кино и телевидения имени Карпенко-Карого.