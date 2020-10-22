Эротический выпуск. Жена Ступки показала грудь в прозрачном белье

Жена украинского актера Дмитрия Ступки модель Полина Логунова позировала для издания Opium Red.

Жена украинского актера Дмитрия Ступки модель Полина Логунова снялась в прозрачном белье. Обложку эротического выпуска издания Opium Red с Логуновой разместили на ее странице в Instagram.

"Еще одна обложка журнала", – написала модель.

Посмотреть эту публикацию в Instagram One more magazine cover * ‍ * Публикация от Polina Logunova (@polinalogunova) 22 Окт 2020 в 2:45 PDT

"Моя ты киса золотая!" – отреагировал Ступка.

Актер Дмитрий Ступка узаконил свои отношения с Полиной Логуновой в марте 2016 года. Церемония бракосочетания проходила в здании столичного театра "Сузір'я".

У пары есть дочь Богдана. Логунова сообщила о рождении ребенка 25 апреля 2017 года.