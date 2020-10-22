Эротический выпуск. Жена Ступки показала грудь в прозрачном белье

Жена украинского актера Дмитрия Ступки модель Полина Логунова снялась в прозрачном белье. Обложку эротического выпуска издания Opium Red с Логуновой разместили на ее странице в Instagram.
"Еще одна обложка журнала", – написала модель.
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"Моя ты киса золотая!" – отреагировал Ступка.
Актер Дмитрий Ступка узаконил свои отношения с Полиной Логуновой в марте 2016 года. Церемония бракосочетания проходила в здании столичного театра "Сузір'я".
У пары есть дочь Богдана. Логунова сообщила о рождении ребенка 25 апреля 2017 года.