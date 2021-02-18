Бульвар Шоубиз
 
18 февраля, 2021
 
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"Она жила в бедности, поэтому я на нее даже не обижаюсь". Ступка рассказал о взаимоотношениях с женой

По словам украинского актера Дмитрия Ступки, его жена, блогер Полина Логунова "хочет чувствовать себя девочкой, которую должны кружить, и чтобы она ничего не делала".

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Ступка преподает в Киевском национальном университете театра, кино и телевидения имени Карпенко-Карого
Ступка преподает в Киевском национальном университете театра, кино и телевидения имени Карпенко-Карого
Фото: stupka777 / Instagram

Украинский актер Дмитрий Ступка в эфире передачи ЖВЛ, которая 18 февраля вышла на "1+1", назвал свою жену, блогера Полину Логунову очень эмоциональной и вспыльчивой.

"Она срывается очень часто. Она хочет почувствовать себя девочкой, которую должны кружить, и чтобы она ничего не делала", – заявил он, описывая характер супруги.

Комментируя недавнее высказывание жены о том, что в их браке якобы существуют в том числе финансовые проблемы, Ступка заявил, что не обижается на нее за эти слова.

"Она жила в бедности, поэтому я даже не обижаюсь. Мне, конечно, было неприятно все это слышать. Она говорит, что это все у нее наболело", – подытожил актер.

Ступка узаконил отношения с Логуновой в марте 2016 года. Церемония бракосочетания проходила в здании столичного театра "Сузір'я". У пары есть дочь Богдана (2017).

34-летний Дмитрий Ступка преподает в Киевском национальном университете театра, кино и телевидения имени Карпенко-Карого.

32-летняя Логунова – телеведущая, стилист-парикмахер, блогер и амбассадор нескольких торговых марок. На ее страницу в Instagram подписано 144 тыс. фолловеров.

В феврале 2021 года Логунова в эфире канала "Украина" допустила, что они с мужем могут расстаться. 

"Я сильно выросла, в том числе благодаря ему. Я расту очень быстро, а он очень медленно. Я ему даю очень много времени для роста. Если он не вырастет, мы останемся друзьями", – призналась она тогда.

Ступка после выхода программы с участием жены в комментарии каналу "Украина" заявил, что она "хочет всего и сразу".

Теги: скандал, семья, Дмитрий Ступка, Полина Логунова
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