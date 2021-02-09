"Я на ней женился – у нее не было никакого приданого". Ступка отреагировал на публичные упреки жены

Украинский актер Дмитрий Ступка признался, что трудится на двух работах, но ему не хватает денег, чтобы каждый год возить семью отдыхать на Мальдивы. Комментируя публичные упреки жены, блогера Полины Логуновой в свой адрес, Ступка напомнил, что когда женился, Логунова была невестой без приданого.

Украинский актер Дмитрий Ступка считает, что его жена Полина Логунова хочет всего и сразу. Об этом он рассказал 9 февраля в эфире передачи "Ранок з Україною" на канале "Україна", комментируя недавнее интервью супруги, в котором она заявила, что никогда не чувствовала себя счастливой.

"Я на Полину не могу повлиять. У жены есть одна проблема – она хочет все и сразу. Так не бывает. У той подружки – депутат, у той – строитель. И она тоже хочет ездить на Bentley, покупать себе украшения", – рассказал Ступка.

По его словам, он трудится на двух работах, но ему не хватает денег, чтобы полностью обеспечивать семью из трех человек.

"Покупать дорогие вещи или летать на Мальдивы каждый год – на это не хватает", – признался актер.

Он подчеркнул, что супруга тоже много работает.

"Я на ней женился – у нее, прошу прощения, не было никакого приданого. Мы прописали ее и ребенка у бабушки в квартире. Я женился на ней, потому что полюбил", – подытожил он.

Ступка узаконил отношения с Логуновой в марте 2016 года. Церемония бракосочетания проходила в здании столичного театра "Сузір'я".

У пары есть дочь Богдана (2017).

34-летний Дмитрий Ступка преподает в Киевском национальном университете театра, кино и телевидения имени Карпенко-Карого.

32-летняя Логунова – телеведущая, стилист-парикмахер, блогер и амбассадор нескольких торговых марок. На ее страницу в Instagram подписано 143 тыс. фолловеров.

В феврале 2021 года Логунова в эфире канала "Украина" заявила, что они с мужем могут остаться друзьями.

"Я сильно выросла, в том числе благодаря ему. Я расту очень быстро, а он очень медленно. Я ему даю очень много времени для роста. Если он не вырастет, мы останемся друзьями", – призналась она тогда.