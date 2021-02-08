Ступка: Что бы кто ни говорил, я точно знаю, что мне повезло с женой

Украинский актер Дмитрий Ступка заявил, что "потихоньку реализовывает" советы своей жены, блогера Полины Логуновой. Об этом он написал 6 февраля в Instagram.
"Что бы кто ни говорил, я точно знаю, что мне повезло с женой. И дело не в том, что она любит и уважает меня. Дело не в том, что она мать моей дочери. Она мой настоящий друг, и все ее советы и наши мечты потихоньку реализуются, и это не может не радовать! Любите и будьте любимы!" – написал он.
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Ступка узаконил отношения с Логуновой в марте 2016 года. Церемония бракосочетания проходила в здании столичного театра "Сузір'я".
У пары есть дочь Богдана. Логунова сообщила о рождении ребенка 25 апреля 2017 года.
34-летний Дмитрий Ступка преподает в Киевском национальном университете театра, кино и телевидения имени Карпенко-Карого.
32-летняя Логунова – телеведущая, стилист-парикмахер, блогер и амбассадор нескольких торговых марок. На ее страницу в Instagram подписано 143 тыс. фолловеров.
В феврале 2021 года Логунова заявила, что они с мужем могут остаться друзьями.
"Я сильно выросла, в том числе благодаря ему. Я расту очень быстро, а он очень медленно. Я ему даю очень много времени для роста. Если он не вырастет, мы останемся друзьями", – призналась она тогда.