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12 января, 2022
 
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Проживающая в США жена Дмитрия Ступки рассказала, почему они с мужем и дочерью уехали из Украины

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Ступка и Логунова поженились в 2016 году
Ступка и Логунова поженились в 2016 году
Фото: stupka777 / Instagram

Проживающая с сентября 2021 года вместе с семьей в США супруга украинского актера Дмитрия Ступки, блогер, стилист и нутрициолог Полина Логунова 11 января в комментарии украинскому изданию "Сегодня" заявила, что они с мужем рассматривают вероятность переезда в эту страну на постоянное место жительства.

"Мы очень любим Америку и хотели тут побыть дольше. Приятная погода, и мы не любим снег. Насчет постоянного места проживания – были такие мысли. Если и примем решение получить документы для проживания, то придется часто пересекать океан. Думаю, Дима приедет раньше, у него впереди проекты и съемки, я пока останусь тут, пережду зиму, а там будет видно", – заявила она.

Логунова отметила, что сейчас их дочь ходит в один из местных садиков, а они с мужем работают удаленно.

"Сейчас ведем работу удаленно в Украине, контролировать бизнес нам удалось, моя команда отлично справляется", – отметила жена актера.

Контекст:

34-летний Дмитрий Ступка с 2018 года преподает в Киевском национальном университете культуры и искусств. Он подписал контракт с учебным заведением на пять лет. Ступка служит в Национальном академическом драматическом театре имени Ивана Франко. В 2021 году он был ведущим утреннего шоу на канале Kyiv Live.

Актер женился на Логуновой в марте 2016 года. В апреле 2017 года у них родилась дочь Богдана. 

В феврале 2021 года Логунова в эфире канала "Украина" допустила, что они с мужем могут расстатьсяКомментируя это заявление, актер сообщил, что супруга "хочет чувствовать себя девочкой, которую должны кружить, и чтобы она ничего не делала".

Теги: США, семья, Дмитрий Ступка, Полина Логунова
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