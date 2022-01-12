Проживающая в США жена Дмитрия Ступки рассказала, почему они с мужем и дочерью уехали из Украины

"Мы очень любим Америку и хотели тут побыть дольше. Приятная погода, и мы не любим снег. Насчет постоянного места проживания – были такие мысли. Если и примем решение получить документы для проживания, то придется часто пересекать океан. Думаю, Дима приедет раньше, у него впереди проекты и съемки, я пока останусь тут, пережду зиму, а там будет видно", – заявила она.

Логунова отметила, что сейчас их дочь ходит в один из местных садиков, а они с мужем работают удаленно.

"Сейчас ведем работу удаленно в Украине, контролировать бизнес нам удалось, моя команда отлично справляется", – отметила жена актера.