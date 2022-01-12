Проживающая в США жена Дмитрия Ступки рассказала, почему они с мужем и дочерью уехали из Украины

"Мы очень любим Америку и хотели тут побыть дольше. Приятная погода, и мы не любим снег. Насчет постоянного места проживания – были такие мысли. Если и примем решение получить документы для проживания, то придется часто пересекать океан. Думаю, Дима приедет раньше, у него впереди проекты и съемки, я пока останусь тут, пережду зиму, а там будет видно", – заявила она.
Логунова отметила, что сейчас их дочь ходит в один из местных садиков, а они с мужем работают удаленно.
"Сейчас ведем работу удаленно в Украине, контролировать бизнес нам удалось, моя команда отлично справляется", – отметила жена актера.
34-летний Дмитрий Ступка с 2018 года преподает в Киевском национальном университете культуры и искусств. Он подписал контракт с учебным заведением на пять лет. Ступка служит в Национальном академическом драматическом театре имени Ивана Франко. В 2021 году он был ведущим утреннего шоу на канале Kyiv Live.
Актер женился на Логуновой в марте 2016 года. В апреле 2017 года у них родилась дочь Богдана.
В феврале 2021 года Логунова в эфире канала "Украина" допустила, что они с мужем могут расстаться. Комментируя это заявление, актер сообщил, что супруга "хочет чувствовать себя девочкой, которую должны кружить, и чтобы она ничего не делала".