"Нужно заняться чисткой мусора из подсознания". Ступка извинился за высказывание о травести-диве Монро с использованием местоимения "оно"

Ступка сделал репост заявления травести-дивы, в котором она уточнила, что не держит на него обиды за эти слова, так как он, возможно, "не в курсе базовых вещей, как правильно освещать тему ЛГБТИК+".

"Мы лично знакомы, и я ни разу не слышала в свою сторону каких-то грубых слов и действий", – написала Монро.

"Благодарю за толерантность к моему несовершенству. Нужно заняться чисткой мусора из своего подсознания. Извини, я реально не хотел никого обидеть", – заявил Ступка.

Скриншот: stupka777 / Instagram