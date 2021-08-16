"А это она? А не оно?" Травести-дива Монро отреагировала на слова ведущего Дмитрия Ступки, прозвучавшие в эфире телеканала

Во время обсуждения стиля травести-дивы Ступка уточнил: "А это она? А не оно?"
"Ну да, Димочка, уже да", – ответила Ступке его соведущая.
"Уважаемое руководство канала, не мне давать вам рекомендации, кого нанимать на работу, но вы хотя-бы проведите просветительский ликбез, обучающий мастер-класс, как обращаться к представителям ЛГБТИК+ сообщества, я с удовольствием подскажу контакты, которые проведут семинар на эти темы, чтобы впредь такого не повторилось. Иначе, это позор", – прокомментировала слова Ступки травести-дива.
Ступка и представители канала пока не отреагировали на заявление травести-дивы Монро.
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Травести-дива Монро (Александр Федяев) – телеведущая, актриса, певица, блогер, общественный деятель. Она заявила, что является трансгендером.
Родилась в Киеве в 1978 году. Карьеру в шоу-бизнесе начинала в качестве ведущей. В 2001 году создала коллектив, состоящий из травести-артистов, под названием "Фабрика звезд".
В 2016-м артистка презентовала дебютную книгу "Хорошо, что я не баба", а в 2017-м записала клип на одноименную песню.