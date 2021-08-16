"А это она? А не оно?" Травести-дива Монро отреагировала на слова ведущего Дмитрия Ступки, прозвучавшие в эфире телеканала

Во время обсуждения стиля травести-дивы Ступка уточнил: "А это она? А не оно?"

"Ну да, Димочка, уже да", – ответила Ступке его соведущая.

"Уважаемое руководство канала, не мне давать вам рекомендации, кого нанимать на работу, но вы хотя-бы проведите просветительский ликбез, обучающий мастер-класс, как обращаться к представителям ЛГБТИК+ сообщества, я с удовольствием подскажу контакты, которые проведут семинар на эти темы, чтобы впредь такого не повторилось. Иначе, это позор", – прокомментировала слова Ступки травести-дива.

Ступка и представители канала пока не отреагировали на заявление травести-дивы Монро.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Неугомонная Монро (@monritta)