"Локлир в лучшие годы", "Стильно, модно, молодежно". Травести-дива Монро восхитила поклонников новым имиджем. Фото

Украинская травести-дива Монро в новом году сменила прическу. Поклонники артистки считают, что в новом имидже она стала похожа на американскую актрису Хизер Локлир в ее "лучшие годы".

Монро: Новый год – новая я Фото: Монритта Хачатурян (DivaMonroe) / Facebook

Украинская травести-дива Монро сменила имидж. Снимки, на которых она запечатлена с новой прической, актриса обнародовала 4 января в Faceboоk.

"Новый год – новая я", – подписала фото Монро.

"[Американская актриса] Хизер Локлир в лучшие годы", – оценили новый образ актрисы подписчики.

"Очень стильный и крутой образ", – написали в комментариях фолловеры.

"Стильно, ярко, молодежно", – прокомментировали смену имиджа пользователи сети.

Раньше травести-дива Монро выглядела вот так.

Фото: Монритта Хачатурян (DivaMonroe) / Facebook

Травести-дива Монро (Александр Федяев) – телеведущая, актриса, певица, блогер, общественный деятель. Она заявила, что является трансгендером.

Родилась в Киеве в 1978 году. Карьеру в шоу-бизнесе начинала в качестве ведущей. В 2001 году создала коллектив, состоящий из травести-артистов, под названием "Фабрика звезд".

В 2016-м артистка презентовала дебютную книгу "Хорошо, что я не баба", а в 2017-м записала клип на одноименную песню.