"Отличный парень". 68-летний Макаревич крупным планом показал лицо новорожденного сына

"Ну вот, знакомьтесь. Эйтан. Отличный парень", – написал музыкант.

Снимок собрал 11 тыс. отметок "нравится" за 40 минут с момента публикации.

Контекст:

Четвертый ребенок Макаревича родился 6 апреля в Тель-Авиве.

Кляйн – четвертая супруга Макаревича. Он познакомился с ней, когда искал экскурсовода по Эфиопии. Музыканту Кляйн порекомендовали в качестве лучшего экскурсовода по этой стране. В эфире авторской программы основателя интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрия Гордона Макаревич сообщил, что его супруга выросла в Киеве.

Макаревич скрывал свой новый брак. О том, что снова женился, артист впервые упомянул в конце апреля 2020 года. Пара оформила отношения 26 декабря 2019 года.

От предыдущих отношений у Макаревича есть трое детей: внебрачная дочь Дана (1975), сын Иван (1987), рожденный во втором браке с врачом-косметологом Аллой Макаревич, и дочь Анна, матерью которой является бывшая подруга музыканта Анна Рождественская.