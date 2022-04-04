"Эксклюзивный контент". 55-летняя Хайек показала фото топлес, чтобы сообщить о смерти друга

Хайек позировала топлес, стоя перед зеркалом и прикрыв руками грудь. На втором фото Хайек запечатлена в гримерке, за ее спиной находится автор снимков – французский фотограф Патрик Демаршелье.
О его смерти актриса сообщила в посте.
"Я глубоко опечалена известием, что нас покинул фотограф Патрик Демаршелье. Он оставляет нам в наследство образы, запечатлевшие эпоху", – написала она.
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"Эксклюзивный контент", – прокомментировала подписчица donnahoddges.
О смерти фотографа сообщили 31 марта на его странице в Instagram.
"С большой грустью мы сообщаем о кончине Патрика Демаршелье 31 марта 2022 года в возрасте 78 лет. У него остались жена Миа, трое сыновей – Густав, Артур, Виктор – и трое внуков", – говорится в посте.
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Патрик Демаршелье родился 21 августа 1943 года. Он работал для знаменитых модных изданий: Harper’s Bazaar, Vogue, Elle, Rolling Stone, Newsweek. Снимал рекламные кампании брендов Chanel, Polo Ralph Lauren, Calvin Klein, Armani, Gap, Versace, Lancôme, L’Oréal, Elizabeth Arden, Revlon.
Хайек родилась в 1966 году в Мексике. В 1995-м она снялась в своем первом голливудском фильме "Отчаянный" вместе с испанским актером Антонио Бандерасом.
Наиболее известные картины с ее участием – "Фрида", "От заката до рассвета", "Бандитки". В 2021 году в США вышли новые фильмы с участием Хайек: "Телохранитель жены киллера", "Вечные". "Дом Gucci" – на момент публикации последний фильм с участием Хайек. Мировая премьера ленты состоялась 24 ноября 2021 года.