"Эксклюзивный контент". 55-летняя Хайек показала фото топлес, чтобы сообщить о смерти друга

Хайек: Я глубоко опечалена известием, что нас покинул фотограф Патрик Демаршелье Фото: salmahayek / Instagram

Хайек позировала топлес, стоя перед зеркалом и прикрыв руками грудь. На втором фото Хайек запечатлена в гримерке, за ее спиной находится автор снимков – французский фотограф Патрик Демаршелье.

О его смерти актриса сообщила в посте.

"Я глубоко опечалена известием, что нас покинул фотограф Патрик Демаршелье. Он оставляет нам в наследство образы, запечатлевшие эпоху", – написала она.

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"Эксклюзивный контент", – прокомментировала подписчица donnahoddges.

О смерти фотографа сообщили 31 марта на его странице в Instagram.

"С большой грустью мы сообщаем о кончине Патрика Демаршелье 31 марта 2022 года в возрасте 78 лет. У него остались жена Миа, трое сыновей – Густав, Артур, Виктор – и трое внуков", – говорится в посте.

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