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13 апреля, 2022
 
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"Ты украинка, поэтому оставайся приветливой и сдержанной". Фреймут записала обращение к соотечественницам-эмигранткам

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Фреймут: Помни, что ты украинка, даже когда боль сильнее миллионов до этого пережитых болей
Фреймут: Помни, что ты украинка, даже когда боль сильнее миллионов до этого пережитых болей
Фото: freimutolia / Instagram

Украинская ведущая Ольга Фреймут 12 апреля Instagram опубликовала обращение к своим соотечественницам, которые вынуждены были покинуть Родину.

Телеведущая назвала пост письмом к себе в эмиграции.

"Ты – украинка. Помни об этом, даже когда боль сильнее миллионов до этого пережитых болей, – сохраняй стройность жизни. К тебе ежедневно прикованы взгляды множества глаз на чужих улицах. Случайные люди, для которых ты – не случайна. Даже сейчас, когда едешь уставшая в чужеземном метро, помни, что ты – украинка. Если не хочется есть, пить, надевать выглаженное, когда душа важнее, чем тело, потому что тяжелее и болезненнее, каждое утро следи за собой", – призвала она.

Телеведущая призвала не сутулиться от ужаса новостей, которые приходят каждую секунду, а верить в победу своего народа и в ВСУ, молиться за них и погибших соотечественников.

"Ты украинка, поэтому оставайся приветливой и сдержанной, даже когда хочется кричать", – отметила она.

Фреймут добавила, что люди вокруг могут донимать вопросами и раздражать любопытством, но даже если хотелось бы онеметь, стоит сохранить улыбку для каждого.

"Ты представляешь нацию", – подчеркнула она.

Телеведущая призвала женщин уделять достаточно внимания своим детям и постараться не концентрироваться на собственных переживаниях.

В конце послания Фреймут указала место своего нахождения – Лондон (Великобритания).

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Теги: война, беженцы, эмиграция, война России против Украины, телеведущая, Ольга Фреймут, женщины, обращение, украинки
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