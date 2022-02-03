"За пять лет мы многое успели". Осадчая в годовщину свадьбы показала целующегося Горбунова

Осадчая пять лет назад вышла замуж за Горбунова Фото: kosadcha / Instagram

На обнародованном снимке ведущая позирует в черном брючном комбинезоне без бретелек, взяв мужа за руку. Горбунов изображен на фото спиной к объективу – в момент съемки он поцеловал жену в плечо.

"Сегодня наш общий маленький юбилей – пять лет нашему браку. За пять лет мы многое успели", – подписала фото Осадчая.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Katya Osadcha (@kosadcha)