Осадчая и Горбунов крестили младшего сына в День святого Николая

На фото Осадчая изображена в вышитом платье и платке, Горбунов позирует в белой рубашке, а наряд Даниила гармонирует по цвету с образом его матери.

"Даниила Юрьевича покрестили", – написала Осадчая.

Контекст:

Даниил – младший сын Осадчей и Горбунова. Он родился летом 2021 года. У него есть родной старший брат Иван (2017).

От предыдущих отношений с украинским бизнесменом Олегом Полищуком у Осадчей есть сын Илья (2002). В этом году он окончил школу и сейчас учится на айтишника в Мэрилендском университете (США).