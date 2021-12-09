"Дождались". Горбунов назвал главные слова в лексиконе его четырехлетнего сына от Осадчей

"Тот момент, когда сын забирает у тебя телефон и кричит, что он сам знает, как надо фотографировать. В последнее время слова "я сам" являются главными в лексиконе ребенка", – рассказал он.
Горбунов и Осадчая запечатлены возле окна, на фоне наряженной елки. Телеведущий подчеркнул, что автор фото – их четырехлетний сын Иван.
"Наконец-то дождались", – прокомментировала подписчица koziar_tanya.
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Горбунов и Осадчая поженились в 2017-м. В том же году у пары родился сын Иван. 19 августа 2021 года супруги во второй раз стали родителями. Горбунов и Осадчая назвали младшего сына Даниилом.
Для Осадчей новорожденный стал третьим ребенком – в отношениях с бизнесменом Олегом Полищуком ведущая в 2002 году родила первенца Илью. В 2021 году он окончил школу и поступил в Мэрилендский университет в США.