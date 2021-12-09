"Дождались". Горбунов назвал главные слова в лексиконе его четырехлетнего сына от Осадчей

"Тот момент, когда сын забирает у тебя телефон и кричит, что он сам знает, как надо фотографировать. В последнее время слова "я сам" являются главными в лексиконе ребенка", – рассказал он.

Горбунов и Осадчая запечатлены возле окна, на фоне наряженной елки. Телеведущий подчеркнул, что автор фото – их четырехлетний сын Иван.

"Наконец-то дождались", – прокомментировала подписчица koziar_tanya.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Продюсер.Телеведучий (@gorbunovyuriy)