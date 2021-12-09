"Анфиса, шикарный вид спереди", "А что за полоса до пупка?" Чехова снялась в низких плавках

Телеведущая позировала в бикини с низкими плавками.

"Фото почти не фотошопила! Объемы точно не уменьшала. Только выгладила кожу и убрала все шероховатости. Пытаюсь быть более натуральной в своем Instagram. Хотя, честно говоря, я за эстетику и художественность в фотографии!" – призналась она.

Чехова подчеркнула, что здравомыслящий человек должен разделять журналы, Instagram и жизнь.

"В жизни мы не такие, как на картинках, но зато мы можем делиться своей харизмой и обаянием, которые не считываются с плоских фотографий", – отметила телеведущая.

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"Анфиса, шикарный вид спереди. А где сзади?" – спросил подписчик grichinpavel.

"А что за полоса до пупка?" – уточнила olgaagafonova799.

"Взлетная", – ответила Чехова.