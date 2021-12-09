"Анфиса, шикарный вид спереди", "А что за полоса до пупка?" Чехова снялась в низких плавках

Телеведущая позировала в бикини с низкими плавками.
"Фото почти не фотошопила! Объемы точно не уменьшала. Только выгладила кожу и убрала все шероховатости. Пытаюсь быть более натуральной в своем Instagram. Хотя, честно говоря, я за эстетику и художественность в фотографии!" – призналась она.
Чехова подчеркнула, что здравомыслящий человек должен разделять журналы, Instagram и жизнь.
"В жизни мы не такие, как на картинках, но зато мы можем делиться своей харизмой и обаянием, которые не считываются с плоских фотографий", – отметила телеведущая.
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"Анфиса, шикарный вид спереди. А где сзади?" – спросил подписчик grichinpavel.
"А что за полоса до пупка?" – уточнила olgaagafonova799.
"Взлетная", – ответила Чехова.
Известность Анфисе Чеховой принесла работа ведущей проекта "Секс с Анфисой Чеховой" (2005–2009) на российском канале ТНТ.
Телеведущая работала в Украине с 2011-го по 2013 год. Она вела программы "Давай поженимся" на канале "Интер" и шоу "Как выйти замуж" на канале СТБ.