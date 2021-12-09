  "Очень медленные сперматозоиды". Фагот откровенно рассказал о своем здоровье

По словам Фагота, он несколько раз делал тесты, чтобы узнать, может ли иметь детей.
"Все говорили, что с этим будут проблемы", – признался он.
Музыкант отметил, что все врачи предлагали ему принимать большое количество дорогостоящих препаратов.
"Фармакология рулит... Говорили: "Очень медленные сперматозоиды, могут быть проблемы". И список на несколько сотен долларов лекарств", – поделился воспоминаниями Фагот.
Он признался, что принял тогда решение положиться на судьбу, и у него вскоре родился ребенок.
"Бог даст – будет. И он дает", – сказал музыкант.
Сын Фагота Никита родился в 2010 году. Его матерью является журналистка Анастасия Будкина. Пара рассталась до рождения ребенка.
С 2010 года Фагот живет в гражданском браке с дизайнером Ольгой Навроцкой. Детей у них нет.