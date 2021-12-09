Бульвар Шоубиз
 
09 декабря, 2021
 
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"Очень медленные сперматозоиды". Фагот откровенно рассказал о своем здоровье

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Фагот: Бог даст будет. И он дает
Фагот: Бог даст – будет. И он дает
Фото: fahot / Instagram

Фронтмен украинской группы ТНМК Фагот (Олег Михайлюта) 9 декабря в интервью YouTube-каналу Dorotye признался, что у него подозревали бесплодие.

По словам Фагота, он несколько раз делал тесты, чтобы узнать, может ли иметь детей.

"Все говорили, что с этим будут проблемы", – признался он.

Музыкант отметил, что все врачи предлагали ему принимать большое количество дорогостоящих препаратов.

"Фармакология рулит... Говорили: "Очень медленные сперматозоиды, могут быть проблемы". И список на несколько сотен долларов лекарств", – поделился воспоминаниями Фагот.

Он признался, что принял тогда решение положиться на судьбу, и у него вскоре родился ребенок.

"Бог даст – будет. И он дает", – сказал музыкант.

ВИДЕО
Видео: DOROTYE / YouTube
Контекст:

Сын Фагота Никита родился в 2010 году. Его матерью является журналистка Анастасия Будкина. Пара рассталась до рождения ребенка.

С 2010 года Фагот живет в гражданском браке с дизайнером Ольгой Навроцкой. Детей у них нет.

Теги: здоровье, Олег Михайлюта Фагот, ТНМК, ребенок, музыкант, Фагот
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