Осадчая появилась на публике в платье без бретелек с огромным декольте

Осадчая появилась на светском мероприятии в длинном платье без бретелек с огромным декольте, оголяющим грудь. На одном из фото ведущая запечатлена в полный рост – она позирует в кадре, оголив ногу в разрезе платья.

Контекст:

Осадчая родилась в 1983 году в Киеве. В юности строила карьеру модели. Сейчас ведет программу "Світське життя", а также является ведущей проектов "Голос країни" и "Голос країни. Діти" на канале "1+1".

Осадчая замужем за своим коллегой Юрием Горбуновым. У пары есть старший сын Иван (2017), а 19 августа 2021-го у супругов родился второй сын Даниил. Для Осадчей он стал третьим ребенком – от бизнесмена Олега Полищука ведущая в 2002 году родила первенца Илью. В этом году он окончил школу и сейчас учится на айтишника в Мэрилендском университете (США).