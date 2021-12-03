"Катька офигенная!" Осадчая показала, как выглядит ее типичный рабочий день

38-летняя Осадчая выложила ролик, как прошел для нее четверг, 2 декабря Фото: kosadcha / Instagram

На видео 38-летняя ведущая предстала в трех образах. Вначале – утром – полностью без макияжа. После – днем – в черном платье с открытыми плечами и глубоким декольте. Потом – вечером – в нежно-бежевом длинном платье и с прической с вплетенными цветами.

"Один день 2 декабря 2021 года", – подписала ролик Осадчая.

"Вы очень нежная и хрупкая, как юная девушка", – прокомментировала видео antoninaodnolko.

"Макияж делает чудеса", – заметила krasaalena.

"Катька офигенная!" – считает brushko_aleksandr.

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