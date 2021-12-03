"Катька офигенная!" Осадчая показала, как выглядит ее типичный рабочий день

На видео 38-летняя ведущая предстала в трех образах. Вначале – утром – полностью без макияжа. После – днем – в черном платье с открытыми плечами и глубоким декольте. Потом – вечером – в нежно-бежевом длинном платье и с прической с вплетенными цветами.
"Один день 2 декабря 2021 года", – подписала ролик Осадчая.
"Вы очень нежная и хрупкая, как юная девушка", – прокомментировала видео antoninaodnolko.
"Макияж делает чудеса", – заметила krasaalena.
"Катька офигенная!" – считает brushko_aleksandr.
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Осадчая родилась в 1983 году в Киеве. В юности строила карьеру модели. Сейчас ведет программу "Світське життя", а также является ведущей проектов "Голос країни" и "Голос країни. Діти" на канале "1+1".
Осадчая замужем за своим коллегой Юрием Горбуновым. У пары есть старший сын Иван (2017), а 19 августа 2021-го у супругов родился второй сын Даниил. Для Осадчей он стал третьим ребенком – от бизнесмена Олега Полищука ведущая в 2002 году родила первенца Илью. В этом году он окончил школу и сейчас учится на айтишника в Мэрилендском университете (США).