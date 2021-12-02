Горбунов посадил четырехлетнего сына за руль внедорожника за 2,5 млн грн

"Папа, берем!" – написал он.

На странице марки Land Rover в Instagram опубликовано фото Горбунова на фоне автомобиля Land Rover Sport. Очевидно, в салоне этого автомобиля и был запечатлен сын телеведущего.

Его стоимость на официальном сайте составляет 2,57 млн грн.

Контекст:

Горбунов в 2017 году женился на телеведущей Кате Осадчей и в том же году у пары родился сын Иван. 19 августа 2021 года супруги во второй раз стали родителями. Горбунов и Осадчая назвали младшего сына Даниилом.

Для Осадчей новорожденный стал третьим ребенком – в отношениях с бизнесменом Олегом Полищуком ведущая в 2002 году родила первенца Илью. В 2021 году он окончил школу и поступил в Мэрилендский университет в США.