"Видно, что дарите любовь, а взамен получаете в разы больше". Осадчая засветила в Абу-Даби стройные ноги в мини-шортах

Осадчая: Чему угодно, что не понравилось, надо давать второй шанс Фото: kosadcha / Instagram

Ведущая позирует в кадре в коротких шортах с запахом и белом топе. Она дополнила образ шляпой и свободной яркой рубашкой, которую завязала на узел.

"Чему угодно, что не понравилось, надо давать второй шанс. Год назад мы отдыхали в Эмиратах, и это были первые каникулы, с которых я возвращалась с радостью. Наверное, я больше и не вернулась бы в ОАЭ отдыхать, если бы не командировка. И вот мы в Абу-Даби, где невероятного цвета теплое море, красивый пляж, гостеприимный отель и нет строек. Мы работали, но я бросила монетку, чтобы вернуться со своей мужской бандой", – написала Осадчая.

"Катя, вы невероятно здесь выглядите – свежая, красивая, вся светитесь! Видно, что дарите любовь, а взамен получаете в разы больше", – оценили снимки ведущей подписчики.

"Ноги красивые", – написали поклонники.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Katya Osadcha (@kosadcha)