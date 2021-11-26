"У Горбунова есть вкус", "Прекрасные формы". Осадчая снялась в бикини в полный рост

"Фото в купальнике вернулись в ленту, но еще есть над чем работать", – написала Осадчая.

Она отметила, что находится в ОАЭ.

"Трое деток. Идеальная фигура", – оценили снимки Осадчей поклонники.

"Катя, у вас прекрасные формы", – прокомментировали фото фолловеры.

"У [мужа Юрия] Горбунова есть вкус", – написали пользователи сети.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Katya Osadcha (@kosadcha)