"У Горбунова есть вкус", "Прекрасные формы". Осадчая снялась в бикини в полный рост

"Фото в купальнике вернулись в ленту, но еще есть над чем работать", – написала Осадчая.
Она отметила, что находится в ОАЭ.
"Трое деток. Идеальная фигура", – оценили снимки Осадчей поклонники.
"Катя, у вас прекрасные формы", – прокомментировали фото фолловеры.
"У [мужа Юрия] Горбунова есть вкус", – написали пользователи сети.
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Катя Осадчая родилась в 1983 году в Киеве. В юности строила карьеру модели. Сейчас ведет программу "Світське життя", а также является ведущей проектов "Голос країни" и "Голос країни. Діти" на канале "1+1".
Осадчая замужем за своим коллегой Юрием Горбуновым. У пары есть старший сын Иван (2017), а 19 августа 2021-го у супругов родился второй сын Даниил. Для Осадчей он стал третьим ребенком – от бизнесмена Олега Полищука ведущая в 2002 году родила первенца Илью. В этом году он окончил школу и сейчас учится на айтишника в Мэрилендском университете (США).