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04 ноября, 2021
 
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"Мамин модник". "Милота". Осадчая умилила подписчиков нежными фото с сыном

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Осадчая: Счастливы вместе
Осадчая: Счастливы вместе
Фото: kosadcha / Instagram

Украинская ведущая Катя Осадчая 4 ноября опубликовала в Instagram серию фото, на которых запечатлена во дворе своего двухэтажного дома с младшим сыном Даниилом на руках.

Для съемки Осадчая выбрала наряд из своей новой коллекции, которую создала вместе с украинским дизайнером Андре Таном, а ее сын был одет в светло-коричневый вязаный костюм и шапочку.

"Счастливы вместе, так быстро растет. Запоминаем каждую минуту", – подписала она фото. 

"Мамин модник", – оценили образ Даниила пользователи сети. 

"Милота", – написали фолловеры. 

"Очень нежные и милые фото", – отреагировали подписчики.

Контекст:

Катя Осадчая родилась в 1983 году в Киеве. В юности строила карьеру модели. Сейчас ведет программу "Світське життя", а также является ведущей проектов "Голос країни" и "Голос країни. Діти" на канале "1+1".

Осадчая замужем за своим коллегой Юрием Горбуновым. У пары есть сын Иван (2017). 19 августа 2021-го у супругов родился второй сын Даниил. Для Осадчей он стал третьим ребенком – в отношениях с бизнесменом Олегом Полищуком ведущая в 2002 году родила первенца Илью. В этом году он окончил школу и сейчас учится на айтишника в Мэрилендском университете (США).

Теги: дети, телеведущая, Катя Осадчая, семья
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