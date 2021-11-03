"Хорошеете с каждым годом". Катя Осадчая показала, как "голыми плечами разгоняет туман за окном"

"Солнечными фото и голыми плечами отгоняю туман за окном", – подписала фото Осадчая.

"Катюша, вы хорошеете с каждым годом!" – заметила svetlanaborzova9716.

"Действительно счастлива", – написала jatsenkoalla.

"У светлого человека и фото светлые, смотрю их с улыбкой. Вы красавица", – прокомментировала mammmamasha.

Контекст:

Весной 2021 года Осадчая и Андре Тан выпустили первую совместную коллекцию женской летней одежды. В октябре телеведущая и дизайнер презентовали свою новою коллекцию.

Катя Осадчая родилась в 1983 году в Киеве. В юности строила карьеру модели. Сейчас ведет программу "Світське життя", а также является ведущей проектов "Голос країни" и "Голос країни. Діти" на канале "1+1".

Ведущая замужем за своим коллегой Юрием Горбуновым. У пары есть сын Иван (2017). 19 августа 2021-го у супругов родился второй сын Даниил. Для Осадчей он стал третьим ребенком – в отношениях с бизнесменом Олегом Полищуком ведущая в 2002 году родила первенца Илью. В этом году он окончил школу и сейчас учится на айтишника в Мэрилендском университете (США).