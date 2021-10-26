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26 октября, 2021
 
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Осадчая прогулялась в парке в белых брюках и черной куртке с подвернутыми рукавами

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Осадчая: Люблю осень за красивые листья и уютные вечера
Осадчая: Люблю осень за красивые листья и уютные вечера
Фото: kosadcha / Instagram

Украинская ведущая Катя Осадчая 26 октября разместила в Instagram снимки, на которых запечатлена во время прогулки в осеннем парке.

Осадчая позирует в кадре в белых брюках, заправленной в них толстовке и черной куртке с подвернутыми рукавами. На втором фото ведущая запечатлена с высоко поднятой ногой в момент, когда подбрасывала листья.

"Люблю осень за красивые листья и уютные вечера, за яркие краски и даже за дождливые октябрьские дни", – написала ведущая.

Контекст:

Катя Осадчая родилась в 1983 году в Киеве. В юности строила карьеру модели. Сейчас ведет программу "Світське життя", а также является ведущей проектов "Голос країни" и "Голос країни. Діти" на канале "1+1".

Ведущая замужем за своим коллегой Юрием Горбуновым. У пары есть сын Иван (2017). 19 августа 2021-го у супругов родился второй сын Даниил. Для Осадчей он стал третьим ребенком – в отношениях с бизнесменом Олегом Полищуком ведущая в 2002 году родила первенца Илью. В этом году он окончил школу и сейчас учится на айтишника в Мэрилендском университете (США).

Теги: осень, телеведущая, Катя Осадчая
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