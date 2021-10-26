Осадчая прогулялась в парке в белых брюках и черной куртке с подвернутыми рукавами

Осадчая позирует в кадре в белых брюках, заправленной в них толстовке и черной куртке с подвернутыми рукавами. На втором фото ведущая запечатлена с высоко поднятой ногой в момент, когда подбрасывала листья.
"Люблю осень за красивые листья и уютные вечера, за яркие краски и даже за дождливые октябрьские дни", – написала ведущая.
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Катя Осадчая родилась в 1983 году в Киеве. В юности строила карьеру модели. Сейчас ведет программу "Світське життя", а также является ведущей проектов "Голос країни" и "Голос країни. Діти" на канале "1+1".
Ведущая замужем за своим коллегой Юрием Горбуновым. У пары есть сын Иван (2017). 19 августа 2021-го у супругов родился второй сын Даниил. Для Осадчей он стал третьим ребенком – в отношениях с бизнесменом Олегом Полищуком ведущая в 2002 году родила первенца Илью. В этом году он окончил школу и сейчас учится на айтишника в Мэрилендском университете (США).