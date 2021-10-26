Осадчая прогулялась в парке в белых брюках и черной куртке с подвернутыми рукавами

Осадчая позирует в кадре в белых брюках, заправленной в них толстовке и черной куртке с подвернутыми рукавами. На втором фото ведущая запечатлена с высоко поднятой ногой в момент, когда подбрасывала листья.

"Люблю осень за красивые листья и уютные вечера, за яркие краски и даже за дождливые октябрьские дни", – написала ведущая.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Katya Osadcha (@kosadcha)