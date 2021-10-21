"Вы без грима такая же простая, как и мы". Осадчая показала себя настоящую – без фильтров и макияжа

Ведущая позирует в кадре, лежа на траве.

"Осень без фильтров и без грима", – подписала снимок Осадчая.

"Катя, вы без грима такая же простая, как и мы", – отреагировали подписчики.

"Кэт в листьях", – написали пользователи сети.

"Нежная и красивая", – восхитились поклонники.

"Настоящая", – прокомментировали снимки фолловеры.

Контекст:

Катя Осадчая родилась в 1983 году в Киеве. В юности строила карьеру модели. Сейчас ведет программу "Світське життя", а также является ведущей проектов "Голос країни" и "Голос країни. Діти" на канале "1+1".

Ведущая замужем за своим коллегой Юрием Горбуновым. У пары есть сын Иван (2017). 19 августа 2021-го у супругов родился второй сын Даниил. Для Осадчей он стал третьим ребенком – в отношениях с бизнесменом Олегом Полищуком ведущая в 2002 году родила первенца Илью. В этом году он окончил школу и сейчас учится на айтишника в Мэрилендском университете (США).