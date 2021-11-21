Бульвар Шоубиз
 
21 ноября, 2021
 
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"Красивая, сильная женщина". Катя Осадчая оголила декольте и обнажила ноги

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38-летняя Осадчая показала подписчикам свой новый наряд
38-летняя Осадчая показала подписчикам свой новый наряд
Фото: kosadcha / Instagram

Украинская телеведущая Катя Осадчая вечером 21 ноября запостила в Instagram фото и видео со съемок своей авторской программы "Вечер премьер с Екатериной Осадчей" на телеканале "1+1". На снимке и роликах 38-летняя ведущая предстала в голубом платье с открытыми плечами и высоким разрезом, а также в малиновых шляпе и туфлях.

В подписи к фото и видео Осадчая анонсировала выход своих программ. За час ее пост набрал больше 4 тыс. лайков.

"Сильно красивая", – прокомментировала пост супруга украинского певца Дмитрия Монатика Ирина.

"Какая вы красивая, сильная женщина", – написала fitness_trener.kasetskaya.

Контекст:

Катя Осадчая родилась в 1983 году в Киеве. В юности строила карьеру модели. Сейчас ведет программу "Світське життя", а также является ведущей проектов "Голос країни" и "Голос країни. Діти" на канале "1+1".

Ведущая замужем за коллегой Юрием Горбуновым. У пары есть сын Иван (2017). 19 августа 2021-го у супругов родился второй сын Даниил. Для Осадчей он стал третьим ребенком – в отношениях с бизнесменом Олегом Полищуком ведущая в 2002 году родила первенца Илью. В этом году он окончил школу и сейчас учится на айтишника в Мэрилендском университете (США).

Теги: платье, телеведущая, Катя Осадчая, декольте, ноги
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