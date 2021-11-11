"Красивый мальчик, светленький". Юрий Горбунов показал старшего сына от Кати Осадчей

"Папа из командировки вернулся, а здесь мастер-шеф мой подрастающий! Даже посолил", – подписал снимок 51-летний Горбунов.

"А я подумала, что родителям некогда теперь старшего покормить и Иван решил сам себя накормить", – написала в комментариях kozyr588.

"Красивый такой мальчик Ванечка, светленький!" – отметила marta1190tumanova.

Контекст:

Горбунов – украинский телеведущий и актер, заслуженный артист Украины. В 2017 году он женился на телеведущей Кате Осадчей и в том же году у пары родился сын Иван. 19 августа 2021 года супруги во второй раз стали родителями. Горбунов и Осадчая назвали младшего сына Даниилом.

Для Осадчей новорожденный стал третьим ребенком – в отношениях с бизнесменом Олегом Полищуком ведущая в 2002 году родила первенца Илью. В этом году он окончил школу и поступил в Мэрилендский университет в США.