51-летний Горбунов похвастался йоговскими асанами

На заглавном фото Горбунов позирует, стоя на одной ноге с закрытыми глазами, а на втором снимке запечатлен с широко расставленными ногами.

"Когда освободил место на коврике от игрушек", – подписал он снимки.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Продюсер.Телеведучий (@gorbunovyuriy)