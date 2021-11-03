"Достойно уважения". Горбунов показал, как выглядит с улицы их с Осадчей дом

Справа на заднем фоне видно двухэтажный дом.

"Люблю, когда Катя украшает вход к нам во двор осенними атрибутами", – подписал он снимки.

"Очень красиво. Нравится, что вы не перестаете восхищаться собственной женой. Это достойно уважения", – оценили снимки подписчики.

Контекст:

Горбунов – украинский телеведущий и актер, заслуженный артист Украины. В 2017 году он женился на телеведущей Кате Осадчей и в том же году у пары родился сын Иван. 19 августа 2021 года супруги во второй раз стали родителями. Горбунов и Осадчая назвали младшего сына Даниилом.

Для Осадчей новорожденный стал третьим ребенком – в отношениях с бизнесменом Олегом Полищуком ведущая в 2002 году родила первенца Илью. В этом году он окончил школу и поступил в Мэрилендский университет в США.