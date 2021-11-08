"Моя любовь со мной!" Осадчая и Горбунов провели вечер на одной съемочной площадке

"Сегодня на "Танцах со звездами" семейный вечер! Моя любовь со мной! Все работают! Воскресенье", – подписал снимок 51-летний Горбунов.

Его пост набрал больше 7,5 тыс. лайков.

"Идеальная пара и прекрасная семья", – прокомментировала derlemenkosvetlana.

"Любуюсь вами..." – призналась barahtyanskaya.

"Вы чудесные!" – считает __olya.aa__.

Контекст:

Горбунов и Осадчая поженились в 2017-м. В том же году у них родился сын Иван. 19 августа 2021 года супруги во второй раз стали родителями, мальчика назвали Даниилом.

Для Осадчей новорожденный стал третьим ребенком – в отношениях с бизнесменом Олегом Полищуком ведущая в 2002 году родила первенца Илью. В этом году он окончил школу и поступил в Мэрилендский университет в США.