Бульвар Шоубиз
 
08 ноября, 2021
 
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"Моя любовь со мной!" Осадчая и Горбунов провели вечер на одной съемочной площадке

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Юрий Горбунов и Катя Осадчая поженились в 2017-м году, сейчас пара воспитывает двоих сыновей
Юрий Горбунов и Катя Осадчая поженились в 2017-м году, сейчас пара воспитывает двоих сыновей
Фото: gorbunovyuriy / Instagram

Украинский телеведущий Юрий Горбунов вечером 7 ноября запостил в Instagram фото со своей женой и коллегой Катей Осадчей. Пара сфотографировалась на фоне логотипа шоу "Танцы со звездами" на телеканале "1+1". Горбунов вчера вел 10-й выпуск проекта, а Осадчая приехала на площадку снимать сюжеты для своей авторской программы "Светская жизнь" на том же канале.

"Сегодня на "Танцах со звездами" семейный вечер! Моя любовь со мной! Все работают! Воскресенье", – подписал снимок 51-летний Горбунов.

Его пост набрал больше 7,5 тыс. лайков.

"Идеальная пара и прекрасная семья", – прокомментировала derlemenkosvetlana.

"Любуюсь вами..." – призналась barahtyanskaya.

"Вы чудесные!" – считает __olya.aa__.

Контекст:

Горбунов и Осадчая поженились в 2017-м. В том же году у них родился сын Иван. 19 августа 2021 года супруги во второй раз стали родителями, мальчика назвали Даниилом.

Для Осадчей новорожденный стал третьим ребенком – в отношениях с бизнесменом Олегом Полищуком ведущая в 2002 году родила первенца Илью. В этом году он окончил школу и поступил в Мэрилендский университет в США.

Теги: любовь, телеведущая, Катя Осадчая, Юрий Горбунов, семья, телеведущий, Танцы со звездами, родители
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